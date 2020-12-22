«الاتحاد للطيران» تستأنف رحلاتها إلى إسطنبول

أبوظبي (الاتحاد)

تستأنف الاتحاد للطيران رحلاتها التجارية بين أبوظبي والعاصمة التركية إسطنبول ابتداءً من 17 يناير المقبل، برحلتين أسبوعياً على متن طائرة «بوينج 787-9 دريملاينر» المصممة بنظام الدرجتين.

وقال مارتن درو، نائب أول الرئيس لشؤون المبيعات والشحن في مجموعة الاتحاد للطيران: «مع استئناف الاتحاد لرحلاتها تدريجياً على شبكة وجهاتها العالمية، فإننا نتطلع لاستئناف خدماتنا إلى إسطنبول. وتحرص الاتحاد على توفير بيئة سفر سليمة وصحية طيلة رحلة المسافر. خلال الأشهر القليلة الماضية، اغتنمت الشركة كل فرصة ممكنة لتحسين عملياتها، بما في ذلك توفير فحص فيروس كورونا المستجد مجاناً للضيوف المسافرين من دولة الإمارات، بالإضافة إلى التأمين الصحي لجميع المسافرين».

ويطلب من المسافرين على متن رحلات الاتحاد للطيران تقديم نتيجة فحص سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال 96 ساعة قبل موعد الانطلاق من أبوظبي، أو من مطار الرحلة الأساسية في حال كانوا يسافرون عبر أبوظبي.