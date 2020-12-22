15 مليار درهم مكاسب الأسهم المحلية

أبوظبي (الاتحاد)

ارتفعت مؤشرات الأسواق المالية المحلية في نهاية جلسة تداولات أمس، مدعومة بعمليات شراء طالت معظم الأسهم القيادية المدرجة في كل من سوقي دبي المالي وأبوظبي للأوراق المالية، لتتجاوز المكاسب السوقية للأسهم المدرجة 15 مليار درهم.

ومع نهاية الجلسة، صعد مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.81% ليصل إلى مستوي 2480 نقطة، مدفوعاً بارتفاع سهم «دبي الإسلامي» بنسبة 2.69%.

كما ارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.72% إلى مستوى 5109 نقاط، بدعم من سهم «أبوظبي الأول» المرتفع بنسبة 0.46%.

وشهد سوق دبي المالي تداول 311 مليون سهم، بقيمة 357 مليون درهم، بعد تنفيذ 4650 صفقة، فيما سجل سوق أبوظبي المالي تداولات بأكثر من 117 مليون سهم، بقيمة 467 مليون درهم، بعد تنفيذ 2350 صفقة.

وارتفعت القيمة السوقية للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي بنحو 1.69 مليار درهم لتصل إلى 339.32 مليار درهم، كما قفزت القيمة السوقية للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي بمقدار 13.42 مليار درهم إلى 734.56 مليار درهم.

وتقدم «إعمار العقارية» الأسهم الأكثر ارتفاعاً في سوق دبي المالي بنسبة 0.58%، وتصدر الأسهم الأكثر تحقيقاً للمكاسب في سوق أبوظبي للأوراق المالية «أبوظبي الأول» بنسبة 0.46%.

وتصدر سهم «الاتحاد العقارية» قائمة الأسهم النشطة بالكمية في سوق دبي بعد تداول 101.77 مليون سهم، كما كان الأكثر تداولاً من حيث القيمة سهم «إعمار العقارية» بقيمة 100.78 مليون درهم.

وجاء سهم «أبوظبي الأول» في مقدمة الأسهم الأكثر تداولاً من حيث قيمة التداولات بسيولة بلغت 75.96 مليون درهم، كما كان الأنشط من حيث الحجم سهم «الدار العقارية» بعد تداول 22.42 مليون سهم.