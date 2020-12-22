«الإمارات للألمنيوم» توفر تقنية التحديث لمصهر في سومطرة

جاكارتا (الاتحاد)

وقعت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، اتفاقيات مع شركة «إنالوم» ‏(Inalum) ‬الإندونيسية، ‬لتوفير ‬تقنية ‬التطوير ‬لمصهر ‬الألمنيوم ‬التابع ‬للشركة ‬الإندونيسة ‬في ‬شمال ‬سومطرة.

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار الأسبوع الإندونيسي الإماراتي الذي تنظمه سفارتا البلدين لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات وجمهورية إندونيسيا.

وستوفر «الإمارات للألمنيوم» الخبرة اللازمة لتطوير أداء مصهر ‏Inalum ‬من ‬خلال ‬إعادة ‬تحديث ‬التكنولوجيا ‬الحالية، ‬والتي ‬تم ‬استخدامها ‬للمرة الأولى في ‬العام ‬1982. ومن المتوقع أن يستغرق المشروع نحو 18 شهراً، ويهدف إلى زيادة الإنتاج من مصهر شمال سومطرة بنحو 20 ألف طن من الألمنيوم سنوياً.

كما مددت الشركتان مذكرة التفاهم المستقبلي حول إمكانية التعاون في مجال أوسع، في بناء مصهر جديد للألمنيوم في إندونيسيا باستخدام التكنولوجيا المطورة والمملوكة لـ«الإمارات للألمنيوم».

إلى ذلك، قال عبد الناصر إبراهيم بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: «دولة الإمارات وصلت إلى مستوى عالمي في صناعة الألمنيوم، حيث أصبح باستطاعتنا تصدير تكنولوجيا الصهر عالمية وبسواعد مواطنة»، مضيفاً:«تتميز الإمارات العالمية للألمنيوم بخبرتها الكبيرة وكفاءتها العالية في مجال تطوير تقنيات صهر الألمنيوم محلياً وعالمياً». وأبدى ثقته بإنجاز المشروع في المدة الزمنية المحددة له.

وستعمل شركة ‏Inalum ‬من ‬خلال ‬هذا ‬التعاون ‬على ‬زيادة ‬الطاقة ‬الإنتاجية ‬لمصهرها ‬في ‬شمال ‬سومطرة‬.

ومنذ العام 2016 أصبحت «الإمارات للألمنيوم» أول شركة صناعية محلية تقوم بترخيص تقنيات عملياتها الصناعية الأساسية على المستوى العالمي في جهود تطوير الاقتصاد في دولة الإمارات.

وسبق لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم بيع تكنولوجيا الصهر إلى مملكة البحرين في العام 2019. كما وقعت الشهر الماضي اتفاقية مع شركة ‏Neo Aluminum Colombia ‬‬تمهد ‬الطريق ‬نحو ‬تصدير ‬تقنيات ‬شركة ‬الإمارات ‬العالمية ‬للألمنيوم ‬إلى ‬كولومبيا.