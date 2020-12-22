رأي وتحليل: القطاع الرياضي.. مطارق اقتصادية

د. يحيى الشحي

تعد اقتصاديات الرياضة قطاعاً اقتصادياً مهماً له تأثير كبير على العديد من الأنشطة الاقتصادية. إنه عالمي من حيث المحتوى والمفهوم، ويحتضن الأيديولوجيات والثقافات البشرية المختلفة. لم تعد الأنشطة الرياضية جانباً من الجوانب الترفيهية والاجتماعية فقط، بل أصبح كثير من الدول والاقتصادات تتنافس على تعزيزها وتقويتها، لما لها من تأثير اقتصادي كبير يفوق استثماراتها، كالبنية التحتية والسياحة والترويج وجذب الاستثمار، والقيم المضافة للأنشطة الاقتصادية التي تغذيها.

في الماضي، لم تكن الرياضة ضمن الفروع الاقتصادية كما هي اليوم نتيجة العديد من العلاقات المتبادلة «المنفعة المتبادلة»، ما جعلها مصدر اهتمام للمنظمات الاقتصادية بأنواعها، كاهتمام ورعاية وترويج واستثمار. كونها كنظام اجتماعي لا يمكن أن تستمر من دون مطالب اقتصادية، حيث تعتمد في جوهرها على دعائم اقتصادية «موازنات الأنشطة والبرامج والمعدات، والأدوات، والأجهزة، والأجور، والمكافآت، والحوافز، وغيرها».

من ناحية أخرى، تعتبر جزءاً من الدورة الاقتصادية، سواء كمنتج أو كشريك في الإنتاج. كما أنها مرتبطة بالعديد من الشركات التجارية والمصانع والمعدات وشبكات الأعمال ووسائل الإعلام والاستوديوهات والمنظمات المهنية والفرق والملاعب الرياضية، وتساهم بشكل كبير كأداة دعائية للعديد من المؤسسات الاقتصادية.

تلعب التربية البدنية دوراً مهماً في تعزيز الصحة العامة والإنتاجية والنمو الاقتصادي، وتعزيز وصقل المهارات والمواهب المتعلقة بالإنتاج. لذلك، فإن لها أهمية اقتصادية ثنائية للفرد والدولة. أما الفرد، فهو يحسن صحته وقدراته الجسدية، ويطيل عمره الإنتاجي، ويقلل من فرص الإصابة. أما بالنسبة للدولة، فالرياضة تعمل على زيادة كفاءة المواطنين والمحافظة على معدلات الاستهلاك العلاجي والتأهيلي.

في ضوء نظريات علم الاجتماع الرياضي، تشير النظرية الوظيفية (Functional theory) إلى أن الرياضة لها دور حاسم في تعزيز الانتماء، وتحقيق السلام وتعزيز الصحة العامة والتنمية الاجتماعية. بينما نظرية الصراع (Conflict theory)، فإنها تشير إلى أن الرياضة المعاصرة اصطبغت بالصبغة المادية، وأن النظام الاجتماعي ليس نظاماً مستقراً، ولكنه مجموعة من العلاقات تحكمها المصالح الاقتصادية.

في الختام، تأخذ صناعات الرياضة في الدولة اتجاهين، وهما صناعة المحتوى التقليدية: الأحداث الرياضية والفعاليات، ومحتواها الرئيس اقتصادي ومتعدد الأوجه. أما الآخر، فهو محتوى اجتماعي وترفيهي يعتمد على مصادر تمويل ثابتة ومحدودة، ولا تشير إلى مستوى التطورات الفكرية القائمة على الاستدامة بمعناها البعيد (مصادر التمويل المتنامية كما في الدول الغربية). السؤال هو: هل لدينا استراتيجيات للصناعات الرياضية تواكب التطور الذي نعيش فيه، ومجد ازدهارنا وتطورنا، ورؤية قيادتنا المستقبلية التي تعزز الرفاهية الاقتصادية، وتساهم كمطارق مباشرة لتعزيز مؤشرات الأداء الاقتصادي؟