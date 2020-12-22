300 طائرة في عروض تزيّن سماء دبي

دبي (الاتحاد) - تقدم دورة هذا العام من مهرجان دبي للتسوق عروض طائرات «الدرون» الضوئية التي ستزين سماء دبي كلّ مساء مع المؤثرات الصوتية والبصرية، حيث ستقلع 300 طائرة «درون» متطوّرة فوق منطقة ذا بيتش المُقابلة لمشروع جميرا بيتش ريزيدنس وبلوواترز ومنتجع شيراتون جميرا بيتش.

ويتواصل تقديم العرض لمدة 45 يوماً طيلة فترة المهرجان، ما يجعله أطول عرضٍ جوي متتالٍ لطائرات «الدرون» في منطقة الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا.

ويمكن للزوار والمقيمين الاستمتاع بالعروض المذهلة مرتين كل ليلة حتى 30 يناير المقبل، حيث ستنطلق طائرات «الدرون» لتقديم أروع العروض عند الساعة 7 مساءً، ثم 9:30 مساءً. وسيستمر العرض لمدة 4 دقائق، ويمكن للزوار مشاهدته مجاناً.

ويظهر العرض الأوّل الذي يحمل عنوان «دبي، مدينة المغامرة» الأنشطة والوجهات المتعددة التي تقدمها دبي خلال المهرجان، حيث يستكشف مدهش ودانة الشخصيتان المحبوبتان، الأنشطة والتجارب في الإمارة.

ويقدم العرض الثاني الذي يحمل عنوان «دبي بين الماضي والحاضر»، لقطات من تاريخ دبي، حيث يستعرض تاريخ الإمارة ورحلتها نحو المستقبل على أنغام الأغنية الرسمية لمهرجان دبي للتسوق «دبي كوكب آخر» للفنان راشد الماجد.