إقبال على الاستثمار في الواجهة البحرية لـ«ياس باي»

أبوظبي (الاتحاد)

كشفت شركة «ميرال»، المطور الرائد للوجهات في أبوظبي اليوم، عن قائمة من الأسماء والعلامات التجارية العالمية التي سيتم افتتاحها في منطقة «الواجهة البحرية» الحيوية في مشروع «ياس باي». وتضم هذه الأسماء كلاً من: «آسيا آسيا»، و«ذا سينترال»، و«لوك ستوك آند باريل» وهي علامات تديرها شركة «سوليوشنز ليجر جروب»، بالإضافة إلى «زيرا» و«بشرى» و«سيدهارتا لاونج» التي تديرها كل من «بودا بار جروب» و«كابيتال موشن». كما تضم مجموعة المطاعم الجديدة مطعم «لاكارنيتا» المكسيكي، والذي يفتتح أول فرع له في أبوظبي بعد نجاحه في مقره الرئيس في مدينة تورنتو الكندية.

وتأتي تلك الأسماء العالمية الشهيرة في مجال المطاعم والحياة الليلية، لتؤكد على التزام «ميرال» بتنويع وإثراء التجارب التي تقدمها لزوار جزيرة ياس، وتسهم في ترسيخ مكانتها كوجهة عالمية للترفيه والاستجمام والأعمال، ولتستكمل المشهد العام لمناطق الجذب التي يتم تطويرها على الواجهة البحرية ضمن مشروع «ياس باي» مثل «الاتحاد أرينا» وفندق «هيلتون أبوظبي جزيرة ياس».

وقال كليمنت بونتمبس، المدير التنفيذي لإدارة الأصول في ميرال: «إن اختيار هذه العلامات التجارية العالمية لمشروع «ياس باي» كوجهة مفضلة لتنفيذ خطط التوسع الخاصة بهم، يعكس كل ما يقدمه هذا المشروع للمستثمرين والزوار والمقيمين، على حد سواء، من تجارب فريدة وفرص استثمارية جاذبة للأعمال التجارية. ومن شأن هذه الشراكة مع مثل تلك الأسماء البارزة التي تقدم إلى أبوظبي لأول مرة أن تعزز التزامنا بتقديم تجارب لا مثيل لها.»



ويقع مشروع «ياس باي» في الجهة الجنوبية من جزيرة ياس، ويتألف من ثلاث مناطق أساسية هي: «الواجهة البحرية»، و«ريزيدنسز في ياس باي»، وtwofour54. وتستثمر «ميرال» 1.1 مليار دولار لتطوير «ياس باي» الذي يعتبر جزءاً أساسياً من محفظة مشاريعها قيد الإنشاء والبالغة قيمتها الإجمالية 3.26 مليار دولار، والتي تضم مشاريع للترفيه والاستجمام على جزيرة ياس.

وتشكل منطقة «الواجهة البحرية» النقطة المحورية في مشروع «ياس باي»، حيث ستحتضن كلًا من «الاتحاد أرينا»، ونادٍ شاطئي، وفندق هيلتون «ياس باي»، ورصيف بحري يضم 37 مقهى ومطعماً، فضلاً عن 19 منفذاً للبيع بالتجزئة. كما يتوقع أن يستقطب «ياس باي» عند اكتماله 15 ألف ساكن و10 آلاف موظف.