«رويال جت» تتيح تحميل الأمتعة على متن المقصورة

أبوظبي (الاتحاد)

قامت شركة «رويال جت»، التي تتخذ من إمارة أبوظبي مقراً لها، بدمج أنظمة تخزين الحقائب والبضائع على متن المقصورة والمطورة من ِقبل شركة «هايكو» التي توفر حلول أنظمة الطيران، على متن طائرات الشركة من طراز «بوينج بيزنس جت 700-737».

وقال روب ديكاستري، الرئيس التنفيذي لشركة «رويال جت»: «عملنا على إيجاد حلول مبتكرة تتيح لعملائنا شحن المزيد من الحقائب والبضائع من خلال الاستعانة بشركة «هايكو» لتطوير أنظمة الطيران.

وأحد الحلول التي وضعناها كان السماح بنقل أكبر قدر من الحمولة الإضافية وأكبر حجم ممكن من البضائع، من خلال الاستفادة من المساحة المتوافرة على متن المقصورة، ما يزيد سعة الحمولة إلى أقصى حد، ويقلل عدد مرات تعديل المقصورة».

وقدمت «هايكو» لتطوير أنظمة الطيران شهادة (STC) للمعدات والتركيب، ومنحت الهيئة العامة للطيران في دولة الإمارات موافقتها من أجل تشغيل الطائرة وهي تحمل البضائع والركاب معاً، وهو الأمر الذي يعزز المرونة التشغيلية لشركة «رويال جت».

وقال دوج راسموسن، رئيس ومدير مجموعة «هايكو» لتطوير أنظمة الطيران: «هذه الأوقات عصيبة على جميع شركات الطيران. ولذلك، عملنا على طرح هذه الحلول السريعة والفعالة من حيث التكلفة، والتي ستساعد «رويال جت» على مواصلة تقديم خدمات السفر للركاب، بالإضافة إلى زيادة حجم البضائع وقدرة حمولة طائراتها بشكل كبير».