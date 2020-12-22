النفط يتراجع لمخاوف من السلالة الجديدة لكورونا

واصلت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، التراجعات التي بدأتها أمس بضغط مع زياردة المخاوف من ظهور سلالة جديدة أسرع انتشارا من فيروس كورونا في بريطانيا.

وهبط خام برنت القياسي 73 سنتا، بنسبة 4ر1%، إلى 18ر50 دولار للبرميل.

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 72 سنتا، أي بنسبة 5ر1%، إلى 25ر47 دولار.

وأغلقت أكثر من 40 دولة أبوابها أمام القادمين من بريطانيا خوفا من السلالة التي تم اكتشافها فيها.

وتم رصد السلالة الجديدة في دول أخرى، من بينها أستراليا وهولندا وإيطاليا.



