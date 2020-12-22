محكمة غرفة التجارة الدولية تفتتح مكتبها الخامس في «أبوظبي العالمي»

افتتحت محكمة التحكيم الدولية التابعة لغرفة التجارة الدولية وسوق أبوظبي العالمي، مكتب إدارة القضايا التابعة للأمانة العامة لمحكمة غرفة التجارة الدولية، في سوق أبوظبي العالمي.

وسيتم دمج أنشطة المكتب التمثيلي لغرفة التجارة الدولية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذي تم إنشاؤه في سوق أبوظبي العالمي في العام 2017، ضمن الهيكل الجديد لإدارة القضايا للأمانة العامة، وفقاً للاتفاق بين سوق أبوظبي العالمي وغرفة التجارة الدولية.

وسيوفر فريق عمل مكتب إدارة القضايا الجديد خدمات تسوية المنازعات بمعايير عالمية للمستخدمين في منطقة الشرق الأوسط والمنطقة فور البدء بالعمل في أبريل من العام المقبل. وسيكون هذا المكتب الخامس للأمانة العامة في الخارج بعد كل من هونغ كونغ (2008)، ونيويورك (2014)، وساو باولو (2017)، وسنغافورة (2018).

وأكدت غرفة التجارة الدولية وسوق أبوظبي العالمي التزامهما بالتعاون في إطلاق الأنشطة الترويجية المشتركة، إلى جانب تنظيم برامج تدريبية وتعليمية لتعزيز معايير التحكيم وخدمات تسوية المنازعات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وسيعمل الطرفان على تسهيل استضافة جلسات التحكيم والاجتماعات الأخرى في مركز تحكيم سوق أبوظبي العالمي، الذي يوفر مرافق استماع حديثة، ستكون متاحة لأنشطة التحكيم التابعة غرفة التجارة الدولية.

وقال ألكسيس مور، رئيس محكمة غرفة التجارة الدولية: «إن إنشاء المكتب الجديد سيوفر منصة لتطوير خدماتنا المختلفة التي نقدمها للمنطقة. وسيسهم في تعزيز مسيرة سوق أبوظبي العالمي، من خلال تقديم خدمات تسوية المنازعات بأعلى المعايير للمستخدمين في المنطقة وخارجها».

وقالت ليندا فيتز آلان، الرئيس التنفيذي والمُسجّل العام لمحاكم سوق أبوظبي العالمي: «منذ افتتاح المكتب التمثيلي لغرفة التجارة الدولية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في العام 2017، تمكنت الغرفة والسوق من تسريع وتيرة نمو أنشطة التحكيم ودعمها في المنطقة. وإن تواجد محكمة غرفة التجارة الدولية هنا، دليل على ما تتمتع به إمارة أبوظبي من جاذبية متزايدة كوجهة عالمية لتسوية المنازعات الدولية. ويسعدنا أن يكون مركز تحكيم سوق أبوظبي العالمي مقراً للأمانة العامة لمحكمة غرفة التجارة الدولية، حيث إن مرافق الاستماع الحديثة التي يوفرها مركز تحكيم سوق أبوظبي العالمي تلبي الحاجة المتزايدة لمجتمع فض النزاعات لعقد جلسات الاستماع عبر الوسائل التقليدية والافتراضية، بما يمكن الأطراف من استخدام التكنولوجيا لتحقيق التواصل من مختلف أنحاء العالم».

وقال عصام التميمي، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة التميمي ومشاركوه للمحاماة: «إن إنشاء المكتب في سوق أبوظبي العالمي تطور لافت يعكس جهود سوق أبوظبي العالمي ليكون مركزاً إقليمياً وعالمياً لفض النزاعات، وهو أيضاً يؤكد التزام غرفة التجارة الدولية بتطوير التحكيم الدولي في منطقة الشرق الأوسط. وإن الخدمات التي سيقدمها المكتب الجديد امتداد لنجاح المكتب التمثيلي لغرفة التجارة الدولية، والذي سيلقى قبولاً من مستخدمي التحكيم الدولي في الإمارات وخارجها».

وقال حبيب الملا، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي ورئيس وحدة تسوية المنازعات لدى شركة «بيكر آند ماكينزي»: «إن اختيار الإمارات العربية المتحدة مركزاً جديداً لإنشاء مكتب محكمة غرفة التجارة الدولية خطوة مهمة بالنسبة لسوق أبوظبي العالمي والدولة والمنطقة ككل، حيث إن وجوده هنا يعني أن خدمات الأمانة العامة للمحكمة ستكون متاحة للأطراف ومستشاريهم والمحكمين ضمن هذه السلطة القضائية والمناطق المحيطة، بالتزامن مع زيادة عدد النزاعات وتعقيدها».

من جانبه، قال أليكس بيفان، شريك في التحكيم الدولي لدى شيرمان وستيرلنج: «يعد تواجد فريق عمل إدارة القضايا التابعة لغرفة التجارة الدولية في سوق أبوظبي العالمي تأكيداً على مكانة السوق المميزة في تطوير خدمات التحكيم في المنطقة كافة»، مشيراً إلى أن اتخاذ الأمانة العامة لمحكمة غرفة التجارة الدولية من سوق أبوظبي العالمي مقراً لإدارة قضاياها الإقليمية دليل على مكانة قطاع التحكيم في دولة الإمارات وجهود السوق لتلبية متطلبات المستخدمين».