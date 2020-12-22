8 أسباب لتختار منزلك المستقبلي في جزيرة الجبيل  

فلل رحبة في قلب الطبيعة، رحلات كاياك حافلة بالمفاجآت، منتجعات بحرية وغيرها الكثير…
على خريطة دولة الإمارات العربية المتحدة، وفي إمارة أبوظبي تقع جزيرة خلابة مساحتها 4000 هكتار بين جزيرة السعديات وجزيرة ياس، تلمع بالمسطحات المائية الممتدة على واجهة بحرية يبلغ طولها أكثر من 30 كم و تتداخل غابات القرم بها.
نحن نتحدث عن جزيرة الجبيل، حيث الرفاهية والحياة المريحة يلتقيان في قلب الطبيعة. توفر لك جزيرة الجبيل 6 مجتمعات قروية متميزة مع مناطق سكنية رائعة ذات جمال خلاب ومرافق مجتمعية فريدة ومميزات أكثر ستتعرف عليها معنا في هذا المقال.
١- حياة الرفاهية تنتظرك في قلب الطبيعة
على بعد دقائق فقط من قلب العاصمة الحيوي، يقع منزلك المستقبلي في إحدى قرى جزيرة الجبيل الست، محاطاً بطبيعة خلابة وغابات قرم طبيعية تنقلك من صخب المدينة إلى هدوء الطبيعة.
في جزيرة الجبيل، ستجد سكينة تتناغم فيها كل أصوات الطبيعة، وراحة على بعد دقائق من منزلك. الخيارات أمامك كثيرة، استرخي في شرفتك في مرفأ الجبيل واستمتع.
بمناظر رائعة لا حدود لها، أو قم باصطحاب عائلتك في نزهة إلى إحدى الحدائق العامة التي تنتشر حول جزيرة الجبيل.