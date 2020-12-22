8 أسباب لتختار منزلك المستقبلي في جزيرة الجبيل  

كل منا لديه صورة في تخيله لبيت أحلامه، في جزيرة الجبيل كل ما تحلم به سيتحقق!

بفضل فريق المهندسين لدينا، نوفر لك تصاميم مميزة و جذابة ترضي جميع الأذواق.

بتشكيلة تصميماتنا الواسعة، يمكنك اختيار منزلك بإحدى التصاميم التقليدية مثل الطراز التقليدي أو الأندلسي أو الحديث أو أي من التصاميم الأخرى التي تحلم بها. منزلك في جزيرة الجبيل سيوفر لك أنت و عائلتك جميع ما تحتاجه وسيتناغم مع الطبيعة المحيطة به مع خصوصية مريحة.

3- جميع الفلل مؤلفة من غرف رحبة لراحة أكبر لكل أفراد الأسرة

الغرف الرحبة التي توفرها الفلل في جزيرة الجبيل تعد إحدى الميزات المحورية لدينا لما له من تبعات إيجابية على جودة حياتك الشخصية والعائلية. تصميم الفلل يدعم أوقات المرح والدراسة لأولادك، حيث نوفر لهم الحدائق الكبيرة للاستكشاف واللعب بحرية، و لغرف المنفصلة للهدوء والسكينة في أوقات الدراسة. رفاهية مساحتنا الواسعة لا تقتصر فقط على أطفالك الصغار، يمكنك أيضاً استضافة المناسبات الاجتماعية والعائلية الحميمة في منزلك أو تحويل أي من الغرف إلى مكتب خاص بك لتدير أعمالك به.

4- ستكون فرداً فاعلاً في مجتمع مترابط يعيش في قرى متصلة

تم تصور جزيرة الجبيل كمجتمع تزدهر فيها الحياة الاجتماعية ويتشارك أفراده القيم التي تميز دولة الإمارات مثل الترابط العائلي والتسامح والانفتاح على مختلف الثقافات. ومن هذا المنطلق، صمم المشروع على شكل ست قرى تمتلك كل واحدة منها تصميمها الخاص، لكنها تتصل ببعضها البعض عبر شبكة من طرقات المشاة. هذا التوزيع للمناطق السكنية سيسمح لأفراد المجتمع بالالتقاء والتفاعل في المنتزهات ومناطق اللعب وغيرها.

5- كل ما تحتاجه في حياتك أقرب لك

في جزيرة الجبيل، لا تحتاج أن تبعد عن منزلك لتصل لأي منطقة، نوفر لك في الجزيرة مساحات للعب والمشي، أسواق، فنادق و منتجعات صحية و المزيد لك و لأسرتك! بإمكانك التنزه مع عائلتك في مرفأ الجبيل وسط اليخوت الفاخرة والمقاهي أو ممارسة الكرة الطائرة على الشواطئ الذهبية أو زيارة سوق الجبيل للتسوق حيث ستجد آخر صيحات الموضة في المراكز التجارية. وإذا كنت من هواة المغامرة، كل ما عليك القيام به هو الركوب في قارب الكاياك والانطلاق لاكتشاف محمية غابات القرم الطبيعية والتمتع بتنوعها البيئي والبيولوجي الفريد.

6- كل ما تحتاجه على بعد دقائق منك

الحياة في جزيرة الجبيل مليئة بالرفاهية لكنها ترتقي إلى مستوى عال من العملية أيضاً، حيث تتوفر فيها كل وسائل الراحة والخدمات التي تطمح إليها. بالإضافة إلى المطاعم الفاخرة والمتاجر التي تلبي الإحتياجات اليومية، سوف تجد لأبنائك أفضل المدارس الخاصة العالمية في ند الظبي وعين المها.

7- حديقة المانجروف الطبيعية الغنية بالتنوع البيئي على بعد خطوات منك

لعل أبرز ما سيلفت انتباهك في جزيرة الجبيل الفريدة هي غابات القرم. هذه المحمية الطبيعية التي تقع على مسافة قريبة من منزلك المستقبلي هي موطن لنظام بيئي غني بالطيور والحيوانات والأسماك وتساهم في تنقية الهواء والمياه من الملوثات. على بعد دقائق من منزلك و متوفرة وقت ما تحب بنزهات هادئة وستجد مكاناً مناسباً للتأمل وممارسة اليوغا والتجديف بالكاياك.

8- الشعور بالانتماء

تفخر جزيرة الجبيل بوجودها في عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة وتتشارك معها بكل مناسبة يحتفل بها المجتمع. تهتم أيضاً جزيرة الجبيل بالقيم التي نشأت عليها دولة الإمارات وتحرص على تطبيقها بكل تفاصيلها. جزيرة الجبيل في أبوظبي تشارك بفخر في كل الفعاليات التي تمكّن روح الإنتماء وتنشر الثقافة لما في ذلك من خير للمجتمع الذي يزدهر فيها.

والآن، وبعد أن قمنا معك بجولة سريعة على بعض ما ينتظرك في جزيرة الجبيل، أغمض عينيك وتخيل كيف سيكون هذا الاستثمار مجرد بداية لسعادتك وسعادة جيلك المستقبلي. كن واثقاً أن ما ستبنيه اليوم في جزيرة الجبيل سينمو لسنين طويلة.

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