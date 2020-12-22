الكونجرس الأميركي يصادق على خطة لدعم الاقتصاد بقيمة 900 مليار دولار

صادق الكونجرس الأميركي، على خطة لدعم الاقتصاد بقيمة 900 مليار دولار لمساعدة ملايين المواطنين والشركات، المتضررين من التداعيات الكارثية لجائحة كوفيد-19.

وبأغلبية ساحقة وافق مجلسا الشيوخ والنواب على النص الذي سيحال الآن إلى الرئيس دونالد ترامب للتوقيع عليه ونشره قانوناً نافذاً.

وستعزز حزمة الإغاثة الجديدة إعانة البطالة الأسبوعية مؤقتاً، وستمنح العديد من العمال شيكاً تحفيزيا لمرة واحدة بقيمة 600 دولار ، والذي قد يتم إيقافه قبل نهاية العام.

كما سيتم تخصيص حوالي 275 مليار دولار للقروض القابلة للإعفاء للأعمال التجارية الصغيرة، مثل المطاعم المتضررة من الوضع الراهن.

وأقر مجلس النواب في البداية أمس مشروع قانون حزمة التحفيز، تلاه مجلس الشيوخ الذي أقر مشروع القانون.

وإلى جانب حزمة التحفيز، وافق الكونجرس أيضاً على الميزانية السنوية للحكومة الاتحادية البالغ قيمتها 1.4 تريليون دولار.





