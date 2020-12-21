«الاتحاد للطيران» تعلّق رحلاتها بين أبوظبي والسعودية ومسقط والكويت

أعلنت شركة «الاتحاد للطيران» تعليق رحلات الركاب بشكل فوري بين أبوظبي والمملكة العربية السعودية ومسقط في سلطنة عمان والكويت، وذلك بشكل مؤقت، وحتى إشعار آخر.

وقال متحدث باسم «الاتحاد للطيران» إنه تم أخذ هذا الإجراء الاحترازي للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد-19.

وأكد المتحدث أن سلامة المسافرين والطاقم الجوي من أهم أولويات الشركة فيما تتواصل طواقم العمل مع المسافرين المتأثرين لإعلامهم بتعليق الرحلات ومساعدتهم في تعديل خطط سفرهم.

وتتوفر المزيد من المعلومات على الموقع etihad.com أو عبر تطبيق الهواتف الذكية أو عن طريق الاتصال بمركز الاتصال التابع للاتحاد للطيران من داخل دولة الإمارات على 600 555 666. كما تتوفر قائمة بكافة مراكز الاتصال المحلية التابعة للاتحاد للطيران على الرابط التالي https://www.etihad.com/ar/help/contact-us.