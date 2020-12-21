«أبوظبي المالي» يدرج «بالمز» الرياضية في «السوق الثاني»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية عن إدراج أسهم شركة بالمز الرياضية (شركة مساهمة خاصة) في منصة «السوق الثاني»، وقد بدأ التداول على أسهم الشركة اعتباراً من أمس. وتبلغ القيمة الاسمية لرأس مال الشركة 150 مليون درهم إماراتي، كما يبلغ عدد أسهمها 150 مليون سهم بقيمة اسمية لكل سهم تبلغ درهماً واحداً. ويمثل هذا الإدراج الخامس في سوق أبوظبي للأوراق المالية في العام 2020.

و«بالمز الرياضية» إحدى الشركات التابعة للشركة العالمية القابضة، ومقرها في دولة الإمارات. وتتخصص بالترويج للأنشطة الرياضية لمواطني دولة الإمارات، وتعد الشركة المزود الرائد لبرامج التدريب الرياضي في الدولة، مع التركيز على الجو جيتسو وفنون القتال المختلطة والرياضات القتالية. وبلغت قيمة محفظة أصول الشركة 344.5 مليون درهم في نهاية سبتمبر الماضي، كما يعمل لديها أكثر من 700 موظف.

إلى ذلك، قال سعيد حمد الظاهري، الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية: «اختيار الشركة العالمية القابضة، إدراج شركة بالمز الرياضية في السوق الثاني يؤكد استقرار السوق وموثوقيته ضمن كبريات شركات المنطقة، ويؤكد مكانته وجهة مفضلة للإدراج، ويعكس مستويات التنافسية العالمية التي يوفرها للشركات المدرجة، من خلال امتلاكه بنية تحتية ذات معايير عالمية لإدراج وتداول الأوراق المالية المتنوعة، ما يمنح المستثمرين فرصة لاستثمار مدخراتهم ضمن بيئة قانونية تعتمد أفضل الممارسات العالمية في مجال الإفصاح والشفافية ضمن بيئة اقتصادية وتشريعية مستقرة». من جانبه، قال فؤاد فهمي درويش، الرئيس التنفيذي لشركة بالمز الرياضية: «تأسست شركتنا لتحقيق رؤية دولة الإمارات في تعزيز أسلوب حياة صحي من خلال فرص ترفيهية متنوعة وعالية الجودة.

والإدراج تعزيز للجهود التي تم استثمارها للوصول إلى النجاح الذي حققناه»، مضيفاً: «منذ إنشاء الشركة في العام 2010، شهدنا نمواً سريعاً لتصبح بالمز الرياضية أكبر شركة جو جيتسو في العالم. وتتماشى هذه الخطوة مع تطلعاتنا للنمو المستدام وتحقيق قيمة طويلة الأجل لأصحاب المصلحة، مع المساهمة في تقدم الإمارة».