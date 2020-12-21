المناطق البحرية في القانون الدولي للبحار (ج2)

تحدثنا في الأسبوع الماضي عن المياه الداخلية والبحر الإقليمي، وسوف نستعرض اليوم المناطق البحرية الثلاث الأخرى. حيث يأتي بعد البحر الإقليمي المنطقة الملاصقة، والتي تمتد إلى 12 ميلاً بحرياً من الحد الخارجي للبحر الإقليمي. وتعتبر المنطقة الملاصقة منطقة مراقبة وسيطرة تمكن الأجهزة المعنية في الدولة الساحلية من القيام بالإجراءات اللازمة لمنع أي خرق أو تجاوز لتشريعاتها المتعلقة بالجمارك والصحة والضرائب والهجرة. في المقابل، تتمتع سفن وطائرات الدول الأخرى المدنية والعسكرية بحرية المرور والطيران في مياه المنطقة الملاصقة ومجالها الجوي. يأتي بعدها المنطقة الاقتصادية الخالصة، وهي منطقة تم استحدثها في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 وأصبحت في الوقت الحالي جزءاً من العرف الدولي، وحلت محل منطقة الصيد الخالصة التي كانت بعض الدول في فترة السبعينيات قد أعلنت عنها، ولا يتطلب الادعاء بها أن تكون الدولة الساحلية طرفاً في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. وتقع هذه المنطقة خلف البحر الإقليمي والمنطقة الملاصقة، وتمتد لمسافة 200 ميل بحري تقاس من الحد الخارجي للمياه الداخلية أو خطوط الأساس التي يقاس منها البحر الإقليمي. تعتبر هذه المنطقة جزءاً من أعالي البحار، ولكن تمارس الدولة الساحلية فيها حقوقاً سيادية، وليس سيادة، على الثروات الحية وغير الحية الموجودة على سطح البحر أو باطن الأرض وعلى حماية البيئة البحرية فيها. بمعنى أن الدول الأخرى لا تملك حق الانتفاع بالثروات الحية وغير الحية في هذه المنطقة إلا بموافقة الدولة الساحلية. في المقابل، تتمتع الدول الأخرى بحرية المرور لسفنها وحرية الطيران لطائراتها المدنية والعسكرية من دون الحاجة للحصول على إذن مسبق. ونظراً لامتداد هذه المنطقة لمسافة تصل إلى 200 ميل بحري ومعظم البحار لا تتوفر فيها مسافة 400 ميل بحري، فتلجأ الدول المتقابلة إلى الدخول في مفاوضات للاتفاق على تحديد الحدود البحرية بينها، وفي حالة عدم وجود اتفاق تعمل الدول على اعتماد خط الوسط كحدود مبدئية لحين الاتفاق على الحدود النهائية، أو إحالة الأمر إلى القضاء الدولي للفصل فيه، وبالأخص عندما تكون هناك جزر تؤثر على مسار خط الوسط لمصلحة أحد الطرفين، أو وجود ثروات حية أو غير حية يرغب أحد الأطراف للوصول إليها، وبالتالي يرفض قبول خط الوسط أو نقاط الأساس التي استخدمت لرسمة. إضافة إلى هذه المنطقة، توجد منطقة الجرف القاري وهي منطقة قديمة أعلن عنها أول مرة في عام 1949، وتمتد وفقاً لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لمسافة 200 ميل بحري أو إلى 350 ميلاً بحرياً. وتمارس الدولة حقوقاً سيادية على الثروات الحية وغير الحية الموجودة في باطن البحر. وبعد استحداث المنطقة الاقتصادية الخالصة، صار هناك تطابق بين المنطقتين لأول 200 ميل بحري، وظهر في ممارسات الدول والقضاء الدولي التوجه لاعتماد خط حدود بحري واحد للمنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري.

تتمتع الدول التي تطل على بحار مفتوحة أو محيطات بفرصة الادعاء بمنطقة جرف قاري أكثر من 200 ميل بحري، وفقاً لشروط معينة تحددها الأمم المتحدة من خلال من يعرف بالسلطة، وهي جهاز رقابي استحدث بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 1982 لتثبت أحقية الدول في الادعاء بجرف قاري لمسافة تتجاوز 200 ميل بحري.

د. مطر النيادي

مستشار في القانون الدولي