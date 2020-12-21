«الاتحاد للطيران» تُلزم ضيوفها من بريطانيا بشهادة فحص «بي سي آر» سلبية

أبوظبي (الاتحاد) - في أعقاب إعلان هيئة الطوارئ والأزمات والكوارث، وابتداءً من 24 ديسمبر الجاري، تُلزم الاتحاد للطيران مسافريها من المملكة المتحدة بإبراز شهادة طبية تحتوي على نتيجة سلبية لفحص «بي سي آر» لكوفيد-19 خلال مدة 72 ساعة من موعد إقلاع الرحلة.

وتعد الاتحاد للطيران شركة الطيران الوحيدة في العالم التي تطلب من مسافريها بنسبة 100% إبراز نتيجة الفحص السلبية لفيروس كورونا قبل السفر، وعند الوصول إلى أبوظبي، لضمان راحة البال لكل من هم على متن الطائرة.

ويلزم إجراء الفحص في منشأة طبية معتمدة حكومياً. وتتوافر قائمة بالمنشآت المقترحة على موقع etihad.com.

وبما أن معظم نتائج فحوص البي سي آر كوفيد-19 لا تظهر تاريخ ووقت إجراء الفحص، فعلى الضيوف إثبات ذلك أثناء إجراءات تسجيل الصعود على الطائرة، مثل إبراز تفاصيل تأكيد الموعد. ويُعفى من إجراء الفحص الأطفال دون سن 12 عاماً والأشخاص المصابون بإعاقات متوسطة إلى شديدة.

ويعد برنامج الاتحاد للصحة والسلامة امتداداً لبرنامج الناقلة للتعقيم والسلامة، الذي يضمن أعلى مستويات النظافة عند كل نقطة اتصال على امتداد رحلة ضيوفها. ويشمل ذلك فريق «سفراء الاتحاد للصحة والسلامة» الذي يعد الأول من نوعه في قطاع الطيران، والذي يضم أفرادًا مدربين خصيصاً لتوفير الرعاية والمعلومات الصحية الأساسية حتى يتمكن الضيوف من السفر مطمئني البال في كل رحلة.

وكجزء من برنامج الصحة والسلامة، توفر الاتحاد تغطية تأمينية صحية عالمية ضد فيروس «كورونا» لكل ضيوفها.