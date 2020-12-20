رحلات الاتحاد للطيران وطيران الإمارات إلى بريطانيا دون تغيير

أبوظبي (الاتحاد)

قالت شركة «الاتحاد للطيران» إنه لا تعليق للرحلات الجوية إلى بريطانيا حتى الآن، فيما أكد متحدث باسم «طيران الإمارات» أن الرحلات إلى لندن تعمل كالمعتاد، ولم يحدث عليها أي تغيير.

وتسير «الاتحاد للطيران» 3 رحلات يومياً إلى لندن في الوقت الراهن بواقع 21 رحلة أسبوعياً.

وكانت «طيران الإمارات» أعلنت في 19 نوفمبر الماضي عن خططها لنشر المزيد من طائراتها A380 العملاقة، بتشغيل 4 رحلات يومياً إلى مطار هيثرو في لندن اعتباراً من 27 نوفمبر، و6 رحلات في الأسبوع إلى مانشستر من 2 ديسمبر، وزيادة عدد رحلاتها إلى برمنغهام وغلاسكو من 4 رحلات في الأسبوع إلى رحلة يومية واحدة إلى كل من المدينتين بدءًا من 27 نوفمبر و1 ديسمبر على الترتيب بالإضافة إلى رفع خدماتها إلى مانشستر من 8 رحلات أسبوعياً إلى 10 رحلات في الأسبوع من 1 ديسمبر، 6 منها بطائرات A380 و4 بطائرات بوينج 777-300ER.