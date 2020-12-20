«دبي للطيران 17» تنطلق في نوفمبر 2021

دبي (الاتحاد)

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أعلنت الجهات المنظمة لمعرض دبي للطيران، تنظيم الدورة السابعة عشرة من معرض دبي للطيران، خلال الفترة من 14 إلى 18 نوفمبر2021 في مطار آل مكتوم الدولي. ويعد المعرض الذي يشارك في تنظيمه هيئة دبي للطيران المدني، ومطارات دبي، ووزارة الدفاع الإماراتية ومؤسسة دبي لمشاريع الطيران الهندسية، ومؤسسة «تارسوس إف أند إي»، الحدث الأضخم من نوعه في المنطقة، وسيكون الحدث الوحيد الذي ينظم بشكل مباشر وبحضور شخصي، وسيسلط الضوء على الدور الريادي لإمارة دبي في التصدي لجائحة «كوفيد - 19»، من خلال تطبيقها لأعلى معايير السلامة العالمية والمتبعة في الإمارة.

ومن المرتقب أن يكون معرض دبي للطيران الحدث الأهم في العام 2021، حيث سيجمع خبراء من الطيران التجاري وطيران الأعمال وقطاع الدفاع والعسكري وخبراء في التصميم الداخلي للطائرات وإدارة الحركة الجوية والصيانة والإصلاح (MRO) والشحن الجوي والفضائي، لتحليل مستقبل صناعة الطيران العالمية، كما يعد المعرض منصة مثالية لوضع الاستراتيجيات الجديدة الخاصة بالتصدي لفترات عدم اليقين وتوسيع نطاق العمليات لضمان إعادة إطلاق السلس للقطاع بشكل عام. وبحسب تقرير صادر عن الاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا» مؤخراً، سيشهد النصف الأول من العام 2021 تحديات كبيرة، ليحقق بعدها القطاع تحسينات ملحوظة في النصف الثاني من العام، إذ من المتوقع أن يشهد القطاع مواصلة عملياته لتخفيض التكاليف مع زيادة الطلب على السفر خلال عام 2021، بسبب إعادة فتح الحدود سواء من خلال فرض الفحوص أو توافر اللقاح على نطاق أوسع، ما سينعكس في بدء التدفقات النقدية خلال الربع الرابع من عام 2021، وتعد هذه التقديرات هي الأقرب مما كان متوقعاً في السابق.

وتعد الدورة المقبلة منصة متكاملة لاستعراض أحدث التقنيات المستخدمة في القطاع، وتنظيم جلسات نقاشية لبحث مواضيع متعلقة بتقنيات الجيل الخامس والأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي و«بلوك تشين»، حيث تشير نتائج دراسة صادرة عن شركة «بي دبليو سي» إلى مساهمة تقنيات «بلوك تشين» في زيادة إيرادات القطاع بنحو 40 مليار دولار.

وقال تيم هويس مدير «تارسوس إف أند إي»: «تتميز الدورة المقبلة من معرض دبي للطيران 2021 بعرضها لآخر التطورات التي شهدها قطاع صناعة الطيران والتسارع للرقمنة الناجمة عن الوباء، والتي طالت تداعياته القطاع بأكمله، حيث يجمع الحدث الدولي منظومة الفضاء، ويعرض أحدث التقنيات والابتكارات، وهو يؤكد ضرورة قطاعات الطيران والفضاء بالنسبة لاقتصادات العالم، فضلاً عن فرص النمو والتنمية التي يمكن تحقيقها في المستقبل».