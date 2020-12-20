35 جائزة تنالها جزيرة ياس في 2020

أبوظبي (الاتحاد)

على مدار عام 2020، حازت المدن الترفيهية ومناطق الجذب السياحية ومشاريع البنية التحتية والمشاريع التطويرية في جزيرة ياس أبوظبي 35 جائزة وتكريماً.

وقال معالي محمد خليفة المبارك، رئيس مجلس إدارة شركة «ميرال»: «تواصل أبوظبي ترسيخ مكانتها وحضورها العالمي، من خلال التقدير الدولي الذي تحظى به على مستوى القطاع الترفيهي، ما يعكس التزامنا بالتميز، ويشهد على مكانة جزيرة ياس المتنامية كإحدى أبرز وجهات الترفيه والتسلية والأعمال في العالم»، لافتاً إلى أن الجزيرة موطن للمرافق السياحية والتجارب المميزة، وهي جزء من دعم النمو الشامل لقطاع السياحة في أبوظبي. وتزخر جزيرة ياس بالمرافق الترفيهية ورياضات السيارات وملاعب الجولف، والفنادق المتنوعة، فضلاً عن مشاريع قيد التطوير، وكانت جزيرة ياس أبوظبي اُختيرت، ومرافقها الترفيهية ضمن قائمة المرشحين للفوز بجوائز السفر العالمية لعام 2020، حيث حصلت على جائزة «مشروع التطوير السياحي الرائد في الشرق الأوسط لعام 2020». وحازت مدينة «عالم فيراري أبوظبي» جائزة «أفضل مدينة ترفيهية في الشرق الأوسط»، وتوجت بلقب «أفضل مدينة ترفيهية في العالم»، كما نالت جائزة «أفضل مبادرة للمسؤولية الاجتماعية»، بالإضافة إلى حصولها على جائزة «اختيار المسافرين». وحصلت «ياس ووتر وورلد أبوظبي»، على جائزة «أفضل حديقة مائية في العالم»، بالإضافة إلى حصولها على جائزة «أفضل حديقة مائية في الشرق الأوسط». كما حصلت على جائزة «أفضل حديقة مائية»، إلى جانب جائزة أفضل مدينة ألعاب مائية في الشرق الأوسط وجائزة «اختيار المسافرين».

وفي عام 2020، حصلت «عالم وارنر براذرز أبوظبي»، على ثماني جوائز، بالإضافة إلى الفوز بجائزة «الوجهة السياحية الرائدة في الشرق الأوسط». كما حصدت المدينة الترفيهية جائزة أفضل مدينة ترفيهية في الشرق الأوسط، وحازت جائزة «الحدث الترفيهي المفضل في الذكرى الـ80 لظهور شخصية باتمان في حفل توزيع جوائز برايد أوف أبوظبي، وجائزة أفضل وجهة جذب عائلية وجائزة اختيار المسافرين.

وبعد عام واحد فقط على افتتاحه، نال كلايم أبوظبي، جائزة وجهة المغامرات السياحية الرائدة في الشرق الأوسط، كما حصل على جائزة أفضل مغامرة جديدة. كما فاز بلقب أفضل مركز ترفيهي عائلي.

وحطم «ياس مول» رقماً قياسياً عالمياً جديداً في موسوعة «جينيس» للأرقام القياسية عبر صنع زجاجة عملاقة بفن الرمل، احتفاء باليوم الوطني لدولة الإمارات.

وحصلت «ياس لينكس أبوظبي» على جائزة أفضل ملعب جولف في دولة الإمارات لعام 2020 وجائزة أفضل ملعب جولف في أبوظبي.

وفازت شركة فرح إكسبيرينسز، مشغل مدن ياس الترفيهية وكلايم، بجائزتي أفضل حملة للتسويق والمبيعات.