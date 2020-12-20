«مِراس» تعيد هيكلة «دي إكس بي إنترتينمنتس»

دبي (الاتحاد)

تعتزم شركة مراس القابضة إعادة هيكلة رأسمال شركة «دي إكس بي إنترتينمنتس» وتقديمها عرضاً نقدياً مشروطاً للاستحواذ على كامل أسهم الشركة. تهدف «مراس» من خلال هذا العرض المقترح إلى دعم مستقبل «دي إكس بي إنترتينمنتس» في ظل التحديات المالية التي تواجهها.

توفر الصفقة المقترحة هيكلية رأسمال مستدامة لشركة «دي إكس بي إنترتينمنتس» من خلال خفض مستوى الدين لدى الشركة في ظل أوضاع السوق الصعبة.

يحق لمساهمي «دي إكس بي إنترتينمنتس» بموجب العرض المقترح الحصول على 8 فلوس نقداً عن السهم الواحد من خلال مشاركتهم في عملية «عرض الشراء» والتي من المتوقع أن تبدأ يناير2021، إذا استوفيت الشروط المحددة.