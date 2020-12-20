«الاتحاد لائتمان الصادرات» تؤمِّن معاملات بمليار درهم

دبي (الاتحاد)

قدمت «الاتحاد لائتمان الصادرات»، وهي شركة حماية الائتمان التابعة للحكومة الاتحادية في دولة الإمارات، حماية ائتمانية لشركات إماراتية صغيرة ومتوسطة بلغت 420 مليون درهم منذ يناير وحتى نوفمبر الماضيين، والذي يعادل تأميناً لتجارة غير نفطية بقيمة مليار درهم.

وقدمت «الاتحاد لائتمان الصادرات» ضمانات لحماية صادرات ومعاملات تجارية محلية لشركات صغيرة ومتوسطة، مُعززةً تنافسيتها وخاصة في خضم أزمة «كوفيد - 19». وساعدت هذه الضمانات في تعزيز السيولة النقدية لديها، وتسهيل حصولها على تمويلات من شركاء الاتحاد لائتمان الصادرات من البنوك بأسعار فائدة تفضيلية. إلى ذلك، قال ماسيمو فالسيوني، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات: «طورنا حلولاً ائتمانية لحماية الشركات الصغيرة والمتوسطة عند العمل في الأسواق الدولية، ما يرسخ مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً رائداً للتجارة والأعمال».

وأوضح: «للحد من المخاطر وتسهيل الوصول للتمويل، أطلقت الشركة «خدمة حماية الشركات الصغيرة والمتوسطة»، ونجحت في عقد شراكات استراتيجية مع بنوك لدعم الشركات الإماراتية في حماية مستحقاتها التجارية، وتسهيل حصولها على التمويلات اللازمة لتعزيز صادراتها. وتسعى هذه البنوك إلى تقديم تمويلات بأسعار فائدة تفضيلية للشركات، مدعومة بضمانات من الاتحاد لائتمان الصادرات، وذلك للمساهمة في استمرار سلاسل التوريد»، مضيفاً أن الخدمة جاءت نتيجةً استطلاع رأي أجري بالتعاون مع غرفة أبوظبي، وغرفة دبي، وغرفة رأس الخيمة، وأظهر أن 97% من الشركات الصغيرة والمتوسطة تفضّل خطابات الاعتماد وشروط الدفع المسبق.