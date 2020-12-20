«اتصالات» توفر باقات الهاتف المتحرك للأعمال

دبي (الاتحاد)

أعلنت «اتصالات»، أمس، توفير مجموعة متنوعة من باقات الهاتف المتحرك المفوترة والمخصّصة لدعم العملاء في قطاع الأعمال وتلبية احتياجاتهم المتنوعة. وتتيح باقات الهاتف المتحرك للأعمال اختيار العملاء الباقة التي تناسب متطلباتهم؛ من حيث معدل الاستهلاك الشهري والرسوم، مثل باقة Business First Plus، وباقة Business Xtreme، وخدمة Easy Prepaid وغيرها من الباقات المتاحة حصرياً على موقع الشركة. وفي هذا السياق، قال عصام محمود، نائب الرئيس الأول للشركات الصغيرة والمتوسطة في «اتصالات»: نحرص على تمكين قطاع الأعمال وتزويد العملاء بمجموعة شاملة من باقات الهاتف المتحرك المخصّصة، لتفي بمختلف الاحتياجات وبما يتيح الاستفادة من أجود الخدمات ضمن رسوم ميسرة. وتعكس باقات الأعمال للهاتف المتحرك التزامنا بتعزيز قيمة الخدمات لعملائنا، خاصة خلال التحديات الراهنة»، لافتاً إلى أن فوز «اتصالات» بلقب شبكة الهاتف المتحرك الأسرع في العالم عن العام 2020 من قبل Ookla Speedtest، يؤكد حصول مشتركيها على خدمات موثوقة ومتميزة من حيث السرعة والأداء.