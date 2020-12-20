«مصدر» و«الأطلسي» يبحثان التعاون لتطوير مشاريع طاقة نظيفة

أبوظبي (الاتحاد)

شارك محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، وكارلوس باسكوال، نائب الرئيس الأول لقطاع الطاقة العالمي في شركة إي إتش إس ماركيت، في إحدى ندوات أسبوع أبوظبي للاستدامة الرقمية، والتي عقدت بالتعاون مع المجلس الأطلسي.

وخلال مشاركته في الندوة من العاصمة الإندونيسية جاكرتا، قال الرمحي: «بدأت مصدر مؤخراً بالتعاون مع شركائها في إندونيسيا عمليات تطوير أكبر محطة عائمة للطاقة الشمسية الكهروضوئية في جنوب شرق آسيا، هي من الأكبر في العالم. ولهذه الخطوة أهمية كبيرة بالنسبة لإندونيسيا التي تعتمد على الفحم والديزل لتوليد الطاقة. ويمثل هذا المشروع نقطة انطلاق نحو مزيد من المشاريع في قطاع الطاقة المتجددة».

وأضاف: «من المنتظر أن تتبنى الإدارة الأميركية توجهاً جديداً بما يخص أولويات الطاقة، كما تسود حالة من التفاؤل حول إمكانية أن تحظى تقنيات الطاقة النظيفة بحصة الأسد من حزمة التحفيز التي يحتاج إليها العالم لعودة قطاع الأعمال إلى نظامه الطبيعي وتنشيط القطاع الاقتصادي في مرحلة ما بعد جائحة كوفيد - 19».

من جانبه، قال باسكوال: «في ضوء المساعي العالمية لخفض الانبعاثات الكربونية إلى الصفر، فإننا سنشهد موجة كبيرة من التشريعات الحكومية في هذا الخصوص، فهناك 125 دولة، بالإضافة إلى إدارة بايدن، تلتزم بتحقيق هذا الهدف، وهي تتسبب مجتمعة في 66% من الانبعاثات العالمية. كما يكون هناك طرح لحوافز استثمارية بالإضافة إلى توجه كبير من قبل منتجي طاقة وجهات استثمارية نحو الطاقة النظيفة»، موضحاً أن أمام مصدر والمؤسسات والشركات المختصة في الولايات المتحدة فرصاً واعدة للتعاون في مجالات التكنولوجيا والابتكار. ووفقاً للوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا»، يتطلب الانتقال إلى نظام طاقة عالمي خال من الانبعاثات الكربونية استثمارات في قطاع الطاقة تقدر بـ 15 تريليون دولار بحلول عام 2050، حيث يحتاج القطاع إلى استثمارات إجمالية تصل إلى 110 تريليونات دولار خلال هذه الفترة.

وتوفر سلسلة ندوات أسبوع أبوظبي للاستدامة الرقمية منصة تعقد على مدار العام لمواصلة الحوار حول القضايا والموضوعات التي تسهم في تشكيل مشهد الاستدامة العالمي.

ويقام أسبوع أبوظبي للاستدامة افتراضياً في الفترة من 18 إلى 21 يناير المقبل، وستشمل قائمة فعاليات ومبادرات الأسبوع، قمة أسبوع أبوظبي للاستدامة، والجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا)، وملتقى أبوظبي للتمويل المستدام، ومنتدى الطاقة العالمي للمجلس الأطلسي، وبرنامج حوار الشباب، ومنتديات القمة العالمية لطاقة المستقبل.

وتم فتح باب التسجيل لحضور قمة أسبوع أبوظبي للاستدامة، والتي تركز على ثلاثة محاور هي إعادة عجلة الحياة للدوران، وتعزيز المسؤولية والتفاعل، وممارسة الأعمال والاستثمار، حيث سيتم من خلال كل محور التطرق إلى القضايا والموضوعات الرئيسية التي من شأنها إفساح المجال أمام العديد من الفرص الاجتماعية والاقتصادية والتكنولوجية لتحقيق التعافي الأخضر في العالم ما بعد جائحة «كوفيد - 19».