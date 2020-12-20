وكيل وزارة الطاقة: «السوق العربية للكهرباء» تحقق التنمية المستدامة

دبي (وام)

قال شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة، إن دولة الإمارات تتطلع إلى تنفيذ مشروع السوق العربية المشتركة للطاقة الكهربائية لتحقيق الربط الكهربائي بين الدول العربية لتحقيق الفوائد الاقتصادية والبيئية التي يسهم فيها قطاع الطاقة عربياً.

وأكد أهمية الدور الحيوي لقطاع الطاقة والكهرباء في رفع وتعزيز قدرة المجتمعات على تحقيق نهضة تنموية شاملة ومستدامة ما يستدعي تركيز الجهود على الاستفادة من الإمكانات المتاحة لهذا القطاع لتحقيق الريادة العالمية وتحقيق مستهدفات مئوية الإمارات 2071.

ولفت إلى أن دولة الإمارات تولي قطاع الطاقة والكهرباء اهتماماً كبيراً حيث خصصت له محاور رئيسة ضمن مسارات الاستعداد للخمسين عاماً المقبلة، موضحاً أن وزارة الطاقة والبنية التحتية بدأت رسم ملامح مستقبل قطاع الطاقة 2071 بالاستناد إلى الإنجازات التي تحققت خلال الخمسين عاماً الماضية والإعداد للمرحلة المقبلة عبر تعزيز الجاهزية للمستقبل، وتبني نهج استباقي يستشرف التحديات ويحولها إلى فرص تدعم مكانة الإمارات نموذجاً عالمياً للريادة والتنمية الشاملة في مجال الطاقة.

وقال العلماء إن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للطاقة 2050 في وقت سابق يعكس جهود الدولة في تحقيق استدامة موارد الطاقة وضمان التنمية المستدامة في الدولة حيث حققت إنجازاً نوعياً بصياغة أول استراتيجية موحدة للطاقة في الدولة متضمنة الإنتاج والاستهلاك والتي تعد مؤشراً على قوة ونضوج قطاع الطاقة بالدولة.

وأضاف أن الإمارات تعد من الدول الرائدة في تطوير قطاع الطاقة المتجددة والنظيفة والسباقة في ابتكار طرق وأساليب حديثة لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وترشيد استهلاك الموارد الطبيعية وإيجاد حلول بديلة عن الطاقة التقليدية بما يدعم التنمية المستدامة، وتأكيداً على ذلك أطلقت استراتيجية الإمارات للطاقة 2050 التي تستهدف مزيجاً من مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة لضمان تحقيق التوازن بين الاحتياجات الاقتصادية والأهداف البيئية.

وأوضح أن دولة الإمارات على ثقة بأن الطاقة النووية هي من الخيارات المثلى لتلبية الطلب المتنامي على الطاقة حيث تم بناء محطات «براكة» للطاقة النووية التي تسهم في تلبية احتياجات الدولة من الطاقة الكهربائية ودعم أهداف التنمية المستدامة.