بكين تندد بفرض واشنطن قيوداً على شركات صينية

بكين (أ ف ب)

اتّهمت بكين أمس واشنطن بـ«التنمر» بعدما أعلنت الأخيرة عن فرض قيود على صادرات عشرات الشركات الصينية.

وأكدت وزارة التجارة الصينية أنها «تعارض بحزم» الخطوة التي تؤثر على أكبر شركة مصنّعة للشرائح الإلكترونية في البلاد «سميك»، وتعهّدت بـ«اتّخاذ الإجراءات اللازمة» لحماية حقوق الشركات الصينية.

واتّهمت الوزارة الولايات المتحدة «بانتهاك الرقابة على الصادرات وغير ذلك من الإجراءات لمواصلة قمع» الكيانات الأجنبية بينما حضّت واشنطن على «التوقف عن الأحادية والتنمّر». يذكر أن «سميك» تلقّت دعماً بمليارات الدولارات من بكين، وتعد في صلب جهود البلاد لتطوير اكتفاءها الذاتي تكنولوجيا.