«دبي للسيليكون» توقع اتفاقية مع «الكندية لريادة الأعمال»

دبي (الاتحاد)

وقّعت سلطة واحة دبي للسيليكون، الهيئة التنظيمية لواحة دبي للسيليكون، أمس مذكرة تفاهم مع الجمعية الكندية لريادة الأعمال والابتكار.

وبموجبها، تسعى السلطة، من خلال مركز دبي التكنولوجي لريادة الأعمال «ديتك»، لدعم خريجي برنامج ريادة الأعمال من «إجنايت إنوفيشن هب» لتأسيس أعمالهم التجارية في دولة الإمارات. كما ستدعم السلطة الجمعية الكندية في الجوانب اللوجتسية والترويجية لاستقطاب مؤتمر المهارات الدولي 2021 إلى دبي. فيما تسعى الجمعية عبر «إجنايت إنوفيشن هب»، إلى تمكين شركات ناشئة في «ديتك» مهتمة بدخول السوق الكندية من التسجيل في برنامج ريادة الأعمال الذي سيزودهم بمهارات تحويل الأفكار إلى منتجات تنافسية. وقال غانم الفلاسي، نائب رئيس أول - سعادة الأفراد والابتكار في سلطة واحة دبي للسيليكون: «تتشابه الجمعية مع آلية عمل السلطة من حيث المبادرات التي تطلقها، مثل إجنايت إنوفيشن هب وبرنامج ريادة الأعمال؛ ما يمكننا من بناء شراكة قائمة على التعاون».