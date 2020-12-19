«ديوا» تعتمد الحوكمة لدعم استدامة الأعمال ومرونتها

دبي (وام)

بات نموذج الحوكمة الذي تعتمده هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» مثالاً يحتذى من حيث مواكبة التغيرات المتسارعة، وتحقيق أفضل النتائج، ودعم استدامة ممارسة الأعمال ومرونتها.

وقال معالي سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي إن الهيئة تطبق أفضل ممارسات الحوكمة وفق إطار يشمل جميع أنشطتها وعملياتها بالاعتماد على أدلة إرشادية صادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الخاصة بالحوكمة المؤسسية للهيئات الحكومية، إضافة إلى إرشادات البنك الدولي والمواصفات التي وضعها المعهد البريطاني للمعايير. وأضاف «تطبيق الحوكمة الرشيدة ساهم في تعزيز مستويات الكفاءة والإنتاجية وتحقيق الهيئة لأفضل النتائج العالمية».

وفازت الهيئة بجائزة القيادة في مجال الحوكمة الرشيدة للعام 2020، وحصد الطاير جائزة شخصية العام 2020 في مجال الحوكمة الرشيدة والاستدامة، التي تقدمهما مؤسسة «كامبريدج أي إف أيه» في المملكة المتحدة.