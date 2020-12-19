«السيبراني».. مخاوف متعاظمة

«علينا جميعاً أن نغير طبيعة نظرتنا في مجال أمن المعلومات»

"إليزابيث دينهام، مفوضة بريطانية في مجال حماية المعلومات"



تتزايد المخاوف على الساحة العالمية، من جراء «الفلتان» المفاجئ الذي قد يحدث في أي وقت على صعيد الأمن «السيبراني». وعلى الرغم من ذلك، هناك تباين بين من يعتقد بأن هذه المخاوف مبالغ فيها، وبين من يرى أن المصيبة آتية لا ريب فيها في هذا الميدان. وتنتشر هذه المسألة بسرعة على الساحة، لا سيما في أعقاب التحولات المتلاحقة التي فرضها تفشي وباء «كورونا» المستجد؛ فأعداد مستخدمي الشبكة الدولية ارتفع بقوة في أعقاب الجائحة، إلى درجة أن الاعتماد على الشبكة الدولية، بات يشمل كل شيء تقريباً، بما في ذلك التعليم والتسوق والمعاملات المالية والإدارية، والمقابلات المهنية، وأداء الواجبات الوظيفية، وحتى العلاج الصحي، الذي شهد إجراء عمليات جراحية معقدة عن بُعد، فضلاً عن التواصل، وغير ذلك من أشكال الحراك العام.

وفي السنوات القليلة الماضية، شهدت الساحة الدولية خلافات وصلت لحد القطيعة، بين دول كبرى تبادلت الاتهامات فيما بينها بشأن التجسس الإلكتروني أو الاختراق «السيبراني»، شملت حتى نتائج الانتخابات السياسية في هذا البلد أو ذاك. ومشكلة هذا النوع من التجسس ليست جديدة، ما يبرر المخصصات المالية الهائلة التي أنفقتها الحكومات والشركات والمصارف، وحتى الأعمال الصغيرة على مكافحة الاختراقات، وعلى الحد من الاحتيال الإلكتروني بشكل عام. لكن الأمر الأهم لا يتعلق فقط بمدى السيطرة على أمن الشبكة الدولية، بل يشمل وبصورة أكبر الجانب المستقبلي لها، أي كيفية تفادي انهيار هذه الشبكة لسبب أو آخر. وإذا ما حدث ذلك بالفعل، فإن العالم سيدخل في أزمة كبرى لن تكون أقل حدة من الأزمات العالمية الأخرى السابقة.

يرى مهتمون في هذا الجانب، أن الاستخدام المتزايد للتكنولوجيا بشكل عام، بما فيها بالطبع الشبكة الدولية، يفوق القدرة على إدارتها بأمان. ما يعني أن الانهيار ربما يحدث بصورة مفاجئة، مع غياب القدرة على تفاديه أو التقليل من آثاره. ما يتطلب تعاوناً دولياً لتأمين هذه الساحة، ومخططات واضحة الأدوات لمواجهة أي نتائج كارثية متوقعة. الخائفون على هذا الصعيد، يتحدثون حتى عن شلل كامل للبنية التحتية الحيوية للشبكة الدولية. والجميع يعرف ما يعني ذلك بالنسبة للحراك الاقتصادي والحياتي العام حول العالم. قد يكون استخدام الأدوات الأمنية «السيبرانية» مزعج للبعض وحتى للجميع، إلا أنه يبدو الآن ضرورة حتمية مع تدافع البشر على الشبكة الدولية، وتسيد العالم الافتراضي المشهد، بينما ينزوي العالم الواقعي شيئاً فشيئاً.

الأموال التي تنفق على البرامج «الدفاعية» على الشبكة الدولية، تساهم في توفير الحماية لكل الجهات المعنية بالأمر، لكن لا أحد يمكنه أن يدعي أنه محصن أو منيع، في حال تعرضت الساحة التكنولوجية إلى انهيار مفاجئ. فحتى هذه البرامج لن يكون لها قيمة تذكر، عندما لا تكون هناك شبكة أصلاً.

محمد كركوتي ‏karkouti@hotmail.com‭