الدولار في أدنى مستوى في عامين ونصف العام

لندن (رويترز)

فاقم الدولار خسائره أمس، بعد أسبوع من التراجع دفعه لأدنى مستوى في عامين ونصف العام، إذ استقطب نزوله المزيد من البائعين على المكشوف الساعين لتحقيق ربح سهل.

وتعافى مؤشر الدولار خلال الجلسة، وارتفع في أحدث تعامــلات 0.2 % عند ما يقل قليلاً عن 90، لكنه ما زال يتجه صوب تسجيل انخفاض بنسبة واحد بالمئة خلال الأسبوع.

وبلغت العملة الأميركية أدنى مستوياتها في أكثر من عامين عند 89.723 الخميس الماضي.

ويتوقع محللون ألا يكون لتحديثات بشأن السياسات من البنوك المركزية في أميركا واليابان وبريطانيا وسويسرا تأثير يذكر هذا الأسبوع لتغيير اتجاهات سوق العملة في الآونة الأخيرة والضعف الطويل الأمد للعملة الأميركية.

وأعلن بنك اليابان المركزي أمس عن تمديد برنامجه للقروض الهادفة لتخفيف تداعيات كوفيد- 19 ستة أشهر ومراجعة مفاجئة لسياساته للنظر في «تيسير نقدي آخر فعال وجوهري»، ستكتمل بحلول مارس 2021. وارتفع الدولار نصفاً بالمئة مقابل الين إلى 103.959 ين، لكنه ما زال منخفضاً 0.5 % مقابل العملة اليابانية في الأسبوع.