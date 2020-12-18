النقد الدولي: انتعاش اقتصاد ماليزيا في 2021

كوالالمبو (د ب أ)

توقع صندوق النقد الدولي أن تحقق ماليزيا انتعاشاً اقتصادياً قوياً في عام 2021، في ظل نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 7 في المئة.

وقال الصندوق أمس إنه يتعين مواصلة سياسات التيسير النقدي والمالي الملائمة حتى يتم التعافي الاقتصادي بشكل آمن.

وأشار تقرير الصندوق إلى أنه من المتوقع أن تؤدي جائحة فيروس كورونا إلى تراجع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي الماليزيا بنسبة 5.8 في المئة في.2020

وبحسب التقرير، من المتوقع أن يستقر معدل التضخم في ماليزيا عند سالب 1.2 في المئة في.2020

ويتوقع الصندوق ارتفاع معدل التضخم في ماليزيا إلى حوالي 2 في المئة في عام 2021 مع انتهاء تخفيضات تعريفة الكهرباء، وارتفاع أسعار الوقود وتعافي الطلب المحلي.

ونوه الصندوق إلى أن الانتعاش الاقتصادي في ماليزيا لن يكون بالتساوي في جميع القطاعات.