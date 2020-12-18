ارتفاع الين الياباني مقابل الدولار

طوكيو (وام)

ارتفعت قيمة العملة اليابانية في سوق الصرف الأجنبي في تعاملات أمس إلى 102 ين مقابل الدولار الامريكي، مع اقبال المستثمرين على شراء الين وبيع الدولار مدفوعين بتوقعات أن سياسة التيسير النقدي في الولايات المتحدة ستستمر لفترة أطول.

وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي (FRB) وهو بمثابة البنك المركزي للولايات المتحدة، أعلن قبل يوم أنه سوف يواصل التيسير الكمي لشراء السندات الأميركية لدعم سياسات التوظيف واستقرار الأسعار. واستمرت في الأسواق حركة بيع الدولار وشراء الين، تحسباً لتقلص فارق سعر الفائدة بين اليابان والولايات المتحدة.