«أبوظبي للاستثمار» يوسع برنامج حوافز المبتكرين

أبوظبي (الاتحاد)

يعمل مكتب أبوظبي للاستثمار على توسيع برنامج حوافز التقنيات الزراعية ليتضمن دعم الشركات المبتكرة في قطاعات أخرى تتمتع بمقومات نمو عالية. ويقدم «برنامج الابتكار» الجديد حوافز أكبر تبلغ قيمتها الإجمالية 2 مليار درهم (545 مليون دولار أميركي) لتعزيز الفرص الاستثمارية المتاحة في الإمارة، في خطوة تعكس عمق التزام إمارة أبوظبي بالاستثمار في المجالات سريعة النمو، ودعم الشركات والأفكار التي تترك تأثيرات إيجابية ملموسة.

وكان مكتب أبوظبي للاستثمار قد تعاون خلال عام 2020 مع سبع شركات مبتكرة في القطاع الزراعي، تحت مظلة برنامج التقنيات الزراعية، بهدف تأسيس مرافق للأبحاث والتطوير والعمليات التشغيلية، وتنفيذ برامج زراعية متطورة في إمارة أبوظبي. وساهمت هذه الشراكات في إحداث نقلات نوعية في المنظومة الزراعية للإمارة. وفي خطوة هي امتدادٌ للنجاح الكبير الذي حققه برنامج التقنيات الزراعية، أطلق مكتب أبوظبي للاستثمار برنامج الابتكار الجديد الهادف إلى دعم القطاعات ذات مؤهلات النمو الكبيرة بالنسبة للمستثمرين المحليين والعالميين في إمارة أبوظبي. وتعتبر هذه الخطوة جزءاً من برنامج المسرعات التنموية غداً 21 الذي أطلقته حكومة أبوظبي، حيث أصبح البرنامج الجديد متاحاً للشركات التي تركز على الابتكار في مجالات الخدمات المالية وتقنيات المعلومات والاتصالات والخدمات الصحية والمواد الدوائية الحيوية والسياحة والتقنيات الزراعية، وغيرها.

بيئة حاضنة وداعمة

وحرصت إمارة أبوظبي على توفير بنية تحتية عالمية المستوى وبيئة حاضنة وداعمة لنمو وازدهار الشركات العاملة في كافة هذه القطاعات. وعلى سبيل المثال، أصبح سوق أبوظبي العالمي مركزاً رئيساً لشركات التقنيات المالية العالمية، ويتضمن أول إطار عمل تنظيمي رقمي من نوعه في المنطقة. وعلى صعيد الرعاية الصحية، تحتضن إمارة أبوظبي نخبة من أفضل مرافق الرعاية الصحية في العالم، مثل مراكز «كليفلاند» و«مايو». ويواصل مكتب أبوظبي للاستثمار التعاون مع مختلف الهيئات الحكومية المعنية في الإمارة لتسهيل عقد الشراكات، وتوفير المزيد من الفرص المثمرة للمستثمرين. وفي هذا السياق، قال الدكتور طارق بن هندي، مدير عام مكتب أبوظبي للاستثمار، الهيئة الحكومية المعنية بدعم استثمارات القطاع الخاص في إمارة أبوظبي: «شهد عام 2020 تقدماً كبيراً في بناء منظومة الابتكار في الإمارة، بالتزامن مع تقديم الدعم للعديد من الشركات الطموحة التي تتطلع إلى تعزيز نموها في إمارة أبوظبي، والمنطقة بشكل عام. وبالنظر إلى عام 2021، فإن مكتب أبوظبي للاستثمار حريص على تعزيز التزامه بدعم المستثمرين، وتكرار التجربة الناجحة لبرنامج التقنيات الزراعية من خلال التوجه نحو قطاعات أخرى مؤهلة للنمو وقائمة على أحدث التطورات التقنية».

حسومات ومنح

ويقدم برنامج الابتكار للشركات حسومات ومنحاً تنافسية بمستوى عالمي، بالإضافة إلى حوافز غير مالية أخرى لدعم المسيرة الاستثمارية والتنموية لهذه الشركات في إمارة أبوظبي. وسيساهم البرنامج في توفير الآلاف من فرص العمل التي تتطلب مهارات عالية، علاوة على دوره الحيوي في الدفع قدماً بعجلة الابتكار في القطاعات الاقتصادية الرئيسة، وتطوير حلول فعالة تستفيد منها المنطقة والعالم.



اقتصاديون: رسالة ثقة للمستثمرين والمبتكرين في العالم

يوسف البستنجي (أبوظبي)

أكد خبراء اقتصاديون وماليون أن إطلاق مكتب أبوظبي للاستثمار «برنامج الابتكار» الجديد بحوافز قيمتها 2 مليار درهم، هو رسالة ثقة جديدة للمستثمرين والمبتكرين في المنطقة والعالم، وتعزيز لمكانة أبوظبي مركزاً عالمياً للابتكار والتكولوجيا الحديثة، وكل ما يتعلق باقتصاد المستقبل.

وقال هؤلاء لـ«الاتحاد» إن المبادرة الجديدة تأتي ضمن مجموعة كبيرة مستمرة من المبادرات المتعددة والمتنوعة التي تصب جميعها في تنفيذ استراتيجية إمارة أبوظبي التنموية والاقتصادية المستقبلية. وقال نجيب الشامسي، مدير عام المسار للدراسات الاقتصادية والنشر، إن مكتب أبوظبي للاستثمار يعتبر أحد الأذرع الرئيسة التي تسعى لتنفيذ استراتيجية حكومة أبوظبي الاستثمارية، وتعزيز مكانة الإمارة مركزاً عالمياً وحيوياً لجذب وتشجيع الاستثمارات المبتكرة والإبداع في استخدام التكنولوجيا المتطورة والذكاء الاصطناعي. وأكد الشامسي أن هذا البرنامج الجديد الذي أطلقه مكتب أبوظبي للاستثمار أمس، يعتبر رسالة ثقة جديدة للمستثمرين والمبتكرين في المنطقة والعالم، ويسهم في تعزيز مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً للابتكار والتكولوجيا الحديثة، وكل ما يتعلق باقتصاد المستقبل. وقال إن إمارة أبوظبي تمتلك بنية تحتية للاستثمار في تقنيات المستقبل، تعتبر بين الأكثر تطوراً على مستوى العالم، وبيئة حاضنة وداعمة لنمو وازدهار الشركات العاملة في كافة القطاعات المستهدفة في استراتيجية الإمارة الاقتصادية والاستثمارية والتنموية. ومن جهته، قال شارل دوغلاس، رئيس قطاع الأعمال في المصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية «المصرف»، إن الدعم الذي توفره الحكومة والقيادة الحكيمة للاقتصاد الوطني في جميع المجالات، وخاصة في قطاع التكنولوجيا المتقدمة، والمتطورة، يعتبر ركيزة أساسية لبناء اقتصاد المستقبل المبني على التكنولوجيا الحديثة والاستدامة.

وأضاف: إن تطوير اقتصاد رقمي ومعلوماتي ذي تقنية عالمية يعتبر أحد أهم الروافع التي تقوم عليها الاستراتيجية التنموية للدولة على المدى البعيد والمستقبلي. إلى ذلك قال عبدالله المؤيد، المؤسس والرئيس التنفيذي لـ«بوابة ترابط»، وهي إحدى الشركات المستفيدة من مبادرات الحكومة عبر منصة «هب 71» التي تتخذ من سوق أبوظبي العالمي مقراً لها، إن هذا البرنامج سيجذب عشرات الشركات المبتكرة لإمارة أبوظبي، وإن بعضها ينتظر الآن اعتمادها من المنصات والبرامج التي توفرها حكومة أبوظبي لهذا القطاع.