«الغاليريا» أفضل مشروع تجاري في الخليج لعام 2020

أبوظبي (الاتحاد)

حاز الغاليريا بجزيرة المارية جائزة «أفضل مشروع تجاري في دول مجلس التعاون الخليجي لهذا العام»، وذلك خلال حفل توزيع جوائز مجلّة «ميد» الذي أقيم في دبي يوم 16 ديسمبر الجاري.

وانطلقت مجموعة العلامات التجارية الفاخرة في الغاليريا في عام 2013، وقدّمت لمجتمع أبوظبي أكثر من 130 علامة تجارية عالمية لأفخر الأزياء والمجوهرات الأكثر رواجاً، بالإضافة إلى 16 مطعماً حائزاً جوائز عالمية على امتداد الواجهة البحرية للجزيرة.

وقال الدكتور كريم الصلح؛ المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة «جلف كابيتال» والمدير التنفيذي المشارك لشركة «جلف ريلتيد»، الذي تسلم الجائزة نيابة عن الغاليريا بجزيرة المارية: «نعتز بالفوز بلقب أفضل مشروع تجاري في دول مجلس التعاون الخليجي لهذا العام. تُعدّ هذه الجائزة شهادة تقدير لهذه الوجهة الفريدة التي أنشأناها في قلب أبوظبي».