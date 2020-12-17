«قيادة السيارات» تفتح باب التملك للأجانب بنسبة 49%

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن خالد الشميلي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات، عن فتح الباب للمستثمرين الأجانب لتملك 49% من رأس مال الشركة.

وقال الشميلي على موقع تويتر مكتب أبوظبي الإعلامي أمس، إن فتح باب تملك المستثمرين الأجانب بنسبة 49% في رأس مال الشركة من شأنه رفع جاذبية وتنافسية الأسهم، ويعود بالفائدة على المساهمين الحاليين والمستقبليين.

وأتاحت شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية 49% من رأس مالها للمستثمرين الأجانب، في أعقاب نتائج الربع الثالث 2020، والتي أظهرت تحقيق 102 مليون درهم صافي أرباح، فيما بلغت حقوق الملكية 717 مليون درهم، فيما ارتفعت القيمة السوقية للشركة إلى 1.1 مليار درهم.

وقال مكتب أبوظبي الإعلامي، في تغريدة إن هناك ثلاث شركات مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية قامت خلال شهر يوليو الماضي بزيادة نسبة التملك الأجنبي إلى 49% وواحدة أخرى إلى 40%، مؤكداً أن 58 شركة مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية متاحة حالياً للمستثمرين الأجانب، بما يعادل 83% من عدد الشركات.