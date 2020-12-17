خلال منتدى أدنوك للشباب.. سلطان الجابر: فخورون بكوادرنا في مختلف مواقع العمل

أبوظبي (الاتحاد)

جددت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» التزامها الراسخ بالاستثمار في الكوادر البشرية، مؤكدة أن تطوير وتأهيل الكوادر الشابة يأتي في قمة أولويات الشركة لإعداد الجيل القادم من أصحاب الكفاءات والمهارات وتمكينهم من مواصلة مسيرة نجاحات الشركة، والارتقاء بأدائها في المجالات كافة.

جاء ذلك، خلال منتدى أدنوك للشباب الذي نظمته الشركة افتراضياً أمس، عبر تقنية الاتصال المرئي، وشارك فيه معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» ومجموعة شركاتها، ومعالي عمر بن سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي، وتطبيقات العمل عن بُعد.

كما شارك في فعاليات المنتدى، معالي محمد باركيندو، الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك»، وفيكي هولوب، الرئيس التنفيذي لشركة «أوكسيدنتال»، وبراتيما رانجاراجان، الرئيس التنفيذي لشركة «أو جي سي أي كلايمت»، ودانيال يرغين، نائب رئيس مجلس إدارة شركة «أي إتش إس ماركت»، ودكتورة باربرا بيرجر، نائب الرئيس للاستراتيجية والابتكار في شركة «شيفرون».

توجيهات القيادة

وفي كلمته خلال المنتدى، أكد معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر التزام أدنوك بالعمل على تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة بالاستثمار في الكوادر الشابة وتدريبهم وتمكينهم وصقل مهاراتهم وقدراتهم، مشدداً على الدور المحوري لجيل الشباب في تنفيذ استراتيجية أدنوك المتكاملة 2030 للنمو الذكي والمساهمة في تمكين التعافي الاقتصادي لمرحلة ما بعد «كوفيد- 19»، مشيداً بالتزامهم وتفانيهم وإخلاصهم، والذي كان له دور كبير في ضمان استمرارية الأعمال في مختلف المواقع والمصانع والمواقع البرية والبحرية خلال الجائحة.

وقال: «يشكل الشباب النسبة الأكبر من القوى العاملة في أدنوك، ويمثلون عاملاً رئيساً في تمكين الشركة من تنفيذ أهداف استراتيجيتها المتكاملة. ونحن فخورون بالدور الذي تقوم به كوادرنا الشابة في مختلف مواقع العمل، ومساهمتهم الفعالة التي مكنت أدنوك من تحقيق أداء قوي هذا العام والمحافظة على نموها وتطورها رغم الظروف الاستثنائية التي فرضها فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، والتقلبات الحادة التي تشهدها أسواق الطاقة».

وأضاف: «ستشهد الفترة المقبلة زيادة كبيرة في أهمية دور الكوادر الشابة فيما نركز على مضاعفة جهودنا لتعزيز المساهمة في تمكين التعافي الاقتصادي لمرحلة ما بعد كوفيد- 19، وذلك من خلال ترسيخ دور أدنوك مزوداً عالمياً موثوقاً للطاقة، ودعم وتحفيز نمو الاقتصاد المحلي، وتعزيز وزيادة القيمة المحلية والعائد الاقتصادي لدولة الإمارات».

عمر العلماء (من المصدر)

الالتزام بالقيم

ودعا معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر الكوادر الشابة إلى مواصلة الالتزام بالقيم المؤسسية لأدنوك، وثقافة الأداء المميز، وبذل المزيد من الجهد، والعمل بروح الفريق الواحد، وأداء الأعمال بأسلوب جديد ومبتكر لمواكبة تطلعات وطموحات النمو والتقدم والتطور في دولة الإمارات.

واستعرض معاليه أهمية منتدى أدنوك للشباب كمنبر يتيح للكوادر الشابة اكتساب معرفة دقيقة وشاملة حول استراتيجية الشركة، وكيفية مساهمتهم في إنجاحها، كما يتيح المنتدى أيضاً الفرصة للإدارة التنفيذية للتعرف على أفضل السبل لدعم جيل الشباب من أصحاب الكفاءات المتميزة، وكيفية تطوير قدراتهم وتزويدهم بالمهارات اللازمة، بما يمكّنهم من بناء مسيرة مهنية ناجحة.

وقال معاليه: «يلعب منتدى الشباب دوراً مهماً ضمن نهجنا لتطوير الكوادر الشباب وصقل مهاراتهم. وتماشياً مع رؤية وتوجيهات القيادة، تركز أدنوك بصورة دائمة على دعم وتطوير كوادرها الشابة، وتوفير فرص تدريب عملية لهم في مختلف مجالات ومراحل أعمالها في قطاع النفط والغاز، لمساعدتهم على إطلاق طاقاتهم الكامنة، وليقوموا بالدور المتوقع منهم في تنفيذ استراتيجية الشركة المتكاملة 2030 للنمو الذكي».

أهداف طموحة

وقال معالي عمر بن سلطان العلماء: «تتماشى أهداف دولة الإمارات الطموحة في أن تصبح رائدة عالمياً في مجال الذكاء الاصطناعي، وتوظيف هذه التكنولوجيا في خدمة الإنسان بشكل سليم وآمن، مع تركيزها الدائم على تطوير الكوادر الوطنية الشابة، وصقل مهاراتهم وقدراتهم التقنية. نسعى جاهدين لخلق بيئة تسهم في تحفيز الشباب المواطنين، وتشجيعهم على تحقيق النجاح في مسيرة نموهم وتطورهم المهني. يعد منتدى أدنوك للشباب مثالاً على الفرص المتاحة للكوادر الشابة، والتي تهدف جميعها إلى توفير منبر للتواصل مع الشباب، وتمكينهم من إبداء آرائهم وتطلعاتهم واهتماماتهم ومناقشة سبل تطوير قدراتهم، بما يسهم في تعزيز دورهم ومشاركتهم في إيجاد حلول واقعية واقتراحات مبتكرة تسهم في بناء مستقبل مستدام لشركاتهم ومؤسساتهم ولدولة الإمارات». وأضاف: «أنا سعيد بالمشاركة في هذا المنتدى الذي يتيح الفرصة لتبادل الأفكار والرؤى مع قادة المستقبل والاستماع إلى وجهات نظرهم حول تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي ومستقبل اقتصادنا الرقمي».

وفي ختام فعاليات المنتدى، شارك الشباب في «تحدي الاستدامة»، وهو تطبيق تفاعلي تم تصميمه لتعزيز معرفة المشاركين بمجالات الاستدامة الرئيسة.