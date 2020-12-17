تطوير محطة سيراتا للطاقة الشمسية الكهروضوئية العائمة بإندونيسيا

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت كل من شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، وشركة مرافق الكهرباء «بي تي بي جاوا بالي»، الحكومية بإندونيسيا، عن تأسيس شركة مشتركة لتولي مهمة تطوير محطة سيراتا للطاقة الشمسية الكهروضوئية العائمة، الأولى من نوعها في إندونيسيا.

وضمن إطار الأسبوع الإماراتي الإندونيسي الذي تمتد فعالياته طوال هذا الأسبوع لتسليط الضوء على العلاقات الوثيقة بين البلدين، تم الإعلان رسمياً عن تأسيس الشركة الجديدة «بي تي بي جاوا بالي مصدر سولار إنرجي» خلال مراسم خاصة أقيمت عند سد سيراتا في منطقة جاوة الغربية بإندونيسيا، حيث سيقام المشروع ضمن هذه المنطقة.

علاقات وطيدة

وأكد عبدالله سالم عبيد الظاهري، سفير دولة الإمارات لدى إندونيسيا ولرابطة دول جنوب شرق آسيا «الآسيان»، بأن هذه الشراكة ستسهم في تعزيز علاقات الصداقة الوطيدة والتعاون الثنائي المميز بين دولتي الإمارات وإندونيسيا. كما أنها تأتي في إطار التزام دولة الإمارات بتنويع مزيج الطاقة، سواء على الصعيدين المحلي أو الخارجي.

وأضاف الظاهري: «يمثل مشروع سيراتا أول استثمار للإمارات في قطاع الطاقة المتجددة الإندونيسي، ولا شك أنه سيسهم في دعم جهود التنمية المستدامة في البلاد».

وقد تم الاحتفاء، خلال المراسم، بما تحقق هذا العام من تقدم كبير لتطوير هذا المشروع الذي يعتبر الأكبر من نوعه في منطقة جنوب شرق آسيا، وأحد أكبر مشاريع محطات الطاقة الشمسية الكهروضوئية العائمة على مستوى العالم، ومن المقرر البدء بعمليات إنشاء المحطة خلال عام 2021.

وكانت «مصدر» قد أعلنت عن مشروع المحطة البالغة قدرتها 145 ميجاواط خلال أسبوع أبوظبي للاستدامة في يناير الماضي، وقد اعتبرته الحكومة الإندونيسية «مشروعاً استراتيجياً وطنياً»، نظراً لأهميته ولما سيوفره من فوائد اقتصادية واجتماعية للدولة.

وقال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لـ«مصدر»: «نحن سعداء بتأسيس شركة «بي تي بي جاوا بالي مصدر سولار إنرجي» مع شركائنا في شركة مرافق الكهرباء «بي تي بي جاوا بالي»، حيث ستمكننا هذه الخطوة من مواصلة التقدم الكبير الذي أحرزناه في مشروع محطة سيراتا للطاقة الشمسية الكهروضوئية العائمة».

فرص واعدة

وأضاف الرمحي: «يعتبر هذا المشروع بالنسبة لنا بمثابة بوابة لدخول سوق منطقة جنوب شرق آسيا الذي ينطوي على فرص كبيرة وواعدة، نظراً لما تشهده المنطقة من تسارع في معدلات النمو والتزامها بتحقيق التنمية المستدامة. كما يعكس هذا المشروع طبيعة العلاقات المتينة والمتواصلة التي تجمع الإمارات وإندونيسيا، فضلاً عن كونه سيفسح مجالاً أوسع لتبادل المعارف بين البلدين، ونتطلع قدماً إلى تعزيز تعاوننا الناجح وشراكتنا الاستراتيجية مع شركة مرافق الكهرباء «بي تي بي جاوا بالي» وشركة الكهرباء الحكومية للتوسع في استثماراتنا ومشاريعنا في إندونيسيا».

ومن جهته، قال جوناوان يودي، رئيس شركة مرافق الكهرباء بإندونيسيا «بي تي بي جاوا بالي»: «يمثل مشروع تطوير محطة سيراتا للطاقة الشمسية الكهروضوئية العائمة باستطاعة 145 ميجاواط إنجازاً مهماً لشركة مرافق الكهرباء، التابعة لشركة الكهرباء الحكومية في إندونيسيا، لكونها تشارك فيه كشريك ومطور ضمن قطاع الكهرباء الإندونيسي».

الكهرباء لـ 50 ألف منزل

توفر محطة سيراتا للطاقة الشمسية الكهروضوئية العائمة، التي تمتد على مساحة 250 هكتاراً على سطح مياه سد «سيراتا» الذي تبلغ مساحته 6200 هكتار، عند اكتمالها، الكهرباء لنحو 50 ألف منزل، وستساهم في تفادي إطلاق 214 ألف طن من غاز ثاني أكسيد الكربون، فضلاً عن مساهمة المشروع في توفير نحو 800 وظيفة.