73.7 مليار درهم إيرادات «دبي للاستثمارات الحكومية»

دبي (الاتحاد)

حققت مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، إيرادات بقيمة 73.7 مليار درهم في النصف الأول من العام 2020، بانخفاض نسبته 31% عن الفترة نفسها من العام الماضي، مع تراجع ملموس في عائدات قطاعات النقل والنفط والغاز، يقابله جزئياً ارتفاع في دخل الخدمات المصرفية والمالية التي تشمل دينيزبنك، المصرف الذي استحوذ عليه بنك الإمارات دبي الوطني في النصف الثاني من العام 2019. وقال بيان صادر أمس: «سجلت المجموعة صافي خسائر بلغ 9.4 مليار درهم، يعود بأغلبيته إلى قطاع النقل وبدرجة أقل إلى أنشطة الضيافة في القطاعات الأخرى، قابله مساهمة ربحية مرنة في قطاع الخدمات المصرفية والمالية».

وانخفضت الأصول بنسبة واحد في المائة مقارنة بنهاية العام 2019 إلى 1.107.7 مليار درهم، في حين بلغت المديونيات 869.5 مليار درهم، محافظة على مستويات مماثلة للعام 2019. وتراجعت حصة المجموعة من حقوق المساهمين بنسبة 6.4 في المائة لتصل إلى 191.5 مليار درهم.

وعلّق معالي محمد إبراهيم الشيباني، العضو المنتدب لمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية: «أثرت أزمة كوفيد - 19 الصحية بشكل كبير على أعمالنا الرئيسية. فقد كان التراجع بالأرباح مفاجئاً وبحجم غير مسبوق. مع ذلك، أظهرت جميع الشركات التابعة للمؤسسة مجهوداً ملحوظاً في خفض التكاليف، والحفاظ على السيولة، وتعديل العمليات للتأقلم مع الظروف الطارئة. كما أظهر حملة الأسهم والسلطات الحكومية دعماً كبيراً في اتخاذ الخطوات الحاسمة لمساعدة الشركات على تخطي الأزمة، وقد استفاد عدد من شركاتنا الرئيسية من هذا الدعم. مع انحسار الجائحة، نحن نتطلع لانفتاح الاقتصاد العالمي مجدداً».