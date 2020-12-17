«أبوظبي العالمي» يوقع اتفاقية مع لجنة جزر فيرجن للخدمات المالية

أبوظبي (الاتحاد)

أبرمت سلطة التسجيل في سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي الحائز على جوائز في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ورقة تعاون مع لجنة جزر فيرجن البريطانية للخدمات المالية، حيث تهدف السلطتان إلى تعزيز التعاون الدولي عبر الحدود بين أبوظبي وجزر فيرجن البريطانية.

ووقّع بيان التعاون كل من ظاهر بن ظاهر المهيري، الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل في سوق أبوظبي العالمي، وجنيفر بوتر كويستيلز، المدير العام بالإنابة للجنة الخدمات المالية في جزر فيرجن البريطانية.

وكجزء من الاتفاقية، ستتعاون كل من سلطة التسجيل في سوق أبوظبي العالمي ولجنة جزر فيرجن البريطانية للخدمات المالية في العديد من الأنشطة المتنوّعة التي تهدف إلى دعم وظائف التسجيل المشتركة.

وتعليقاً على الاتفاقية، قال ظاهر بن ظاهر المهيري، الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل في سوق أبوظبي العالمي: «يعدّ اتفاقنا مع لجنة جزر فيرجن البريطانية للخدمات المالية بمثابة دليل إضافي على جهودنا لضمان الحفاظ على علاقات فعّالة ومفيدة للطرفين، بين أبوظبي وأصحاب المصلحة الماليين».

وأضاف: «سنعمل من خلال هذه الاتفاقية على تعزيز التزام سلطة التسجيل في سوق أبوظبي العالمي على المدى الطويل، من أجل تطوير محفظة شركائها وتعزيز عروضها باستمرار، بما يخدم تفويضها الشامل كوظيفة تسجيل رائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا».