بورصة دبي للماس تستضيف أكبر مناقصة للماس الخام

دبي (الاتحاد)

نجح مركز دبي للسلع المتعددة، في استضافة أكبر مناقصة للماس على الإطلاق في دولة الإمارات.

وشهدت المناقصة بيع 379,912 قيراطاً بقيمة 87.47 مليون دولار أميركي (321.29 مليون درهم) من قبل 115 عميلاً فائزاً، بمشاركة أكثر من 250 شركة و500 فرد من جميع أنحاء العالم، هذا بالإضافة إلى وفود من الهند وهونغ كونغ وروسيا وإسرائيل وبلجيكا ولبنان.

وقد تولّت شركة «ستار جيمس» بمركز دبي للسلع المتعددة إدارة وتنظيم هذه المناقصة القياسية، والتي أتاحت للعملاء فرصة المشاركة على مدار ثمانية أيام لتقديم العطاءات لشراء الماس الخام القادم من جنوب أفريقيا وأنغولا.

وفي هذه المناسبة، قال أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: «أوّد أن أهنئ شركة ستار جيمس على هذا الإنجاز الاستثنائي. وعلى الرغم من العقبات التي فرضتها جائحة كوفيد-19، لعبت هذه المناقصة القياسية دوراً محورياً في ترسيخ الثقة في القطاع بأكمله، كما أنها أكّدت على متانة ومرونة قطاع الماس في دبي. وبفضل الموقع الاستراتيجي الذي يتمتع به مركز دبي للسلع المتعددة ومكانته الفريدة عند مفترق طرق التجارة العالمية وبنيته التحتية المتطوّرة».

وبدوره، قال شاليش جافيري، رئيس مجلس إدارة «مجموعة ستار جيمس»: «سُعدنا بتنظيم أكبر مناقصة للماس الخام في دولة الإمارات، ولا تفوتنا هذه المناسبة دون توجيه الشكر والتقدير إلى مركز دبي للسلع المتعددة على دعمه المتواصل».