«العالمية القابضة» تدرج ثلاث شركات تابعة في سوق أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت الشركة العالمية القابضة، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، عن إدراج ثلاث شركات تابعة لها في منصة السوق الثاني في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وذلك في أواخر شهر ديسمبر 2020، مما سيمنح المستثمرين الحاليين والجدد فرصة للمشاركة في مسيرة نمو هذه الشركات. وبهذه المناسبة، قال سيد بصر شعيب، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة العالمية القابضة: «حققت الشركة العالمية القابضة قفزات نوعية في مسيرة نموّها، وتحوّلت إلى شركة قابضة تمتلك محفظة استثمارات متنوعة، وتحظى بجاذبية واسعة بين أوساط المستثمرين الدوليين، ويستقر العديد من شركاتها الأسرع نمواً في دولة الإمارات، مستفيدة من الاتجاهات المحلية المتغيرة على صعيد المستهلكين والاستثمارات». وأضاف: «تُعد «بالمز الرياضية» و»مخازن زي» و»إيزي ليس» شركات رائدة في مجالاتها، وتمتلك كل منها سجلاً حافلاً بالنجاحات والإنجازات في التوسّع ونمو الأعمال خلال السنوات الأخيرة، وهي تنتمي إلى قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، الذي يستفيد من الدعم المالي القوي المخصص لقطاع الشركات، كما تحظى بفرص رائعة عبر شبكات الأعمال الإقليمية الواسعة».

وقال شعيب: «لا شك أن خطوة إدراج هذه الشركات الطموحة ضمن منصة السوق الثاني في سوق أبوظبي للأوراق المالية، من شأنه أن يوفر للمستثمرين فرصة استثنائية للمشاركة بشكل مباشر في دعم المراحل المبكرة والمتوسطة من مسيرة نمو هذه الشركات».

بالمز الرياضية

سوف يتم إدراج أسهم شركة «بالمز الرياضية» في 21 ديسمبر تحت الرمز (PALMS)، وتبلغ القيمة الاسمية لرأسمال أسهمها 150 مليون درهم، بينما تصل القيمة الاسمية لكل سهم 1 درهم. وقد حققت هذه الشركة، منذ تأسيسها عام 2010، مسيرة نمو رائعة، وسرعان ما أصبحت واحدة من أبرز مزوّدي برامج التعليم الرياضي في دولة الإمارات، بجانب خدماتها في إدارة الفعاليات والمرافق الرياضية والتسويق الرياضي. وبلغت قيمة محفظة أصول الشركة 334.5 مليون درهم بنهاية شهر سبتمبر 2020، كما يعمل لديها أكثر من 700 موظف.

«مخازن زي»

وسيتم إدراج أسهم شركة «مخازن زي» في 23 ديسمبر 2020 تحت الرمز (ZS)، وهي شركة متخصصة في تجارة واستيراد المواد الاستهلاكية الطازجة والأطعمة المُعلبة والمحفوظة والمجمّدة. وتبلغ القيمة الاسمية لرأسمالها 100 مليون درهم، في حين تصل القيمة الاسمية لكل سهم 1 درهم إماراتي. وقد بلغت قيمة محفظة أصول الشركة، التي تأسست عام 2002، نحو 189 مليون درهم بنهاية شهر سبتمبر 2020.

إيزي ليس

سيتم إدراج أسهم شركة «إيزي ليس»، المتخصصة في تأجير الدراجات النارية لخدمة القطاع المتنامي الخاص بتوصيل الطلبات وخدمات البريد السريع، ما بعد تاريخ 27 ديسمبر 2020. وتبلغ القيمة الاسمية لرأسمال أسهم الشركة 30 مليون درهم، بينما تبلغ القيمة الاسمية لكل سهم 1 درهم. وقد بلغت قيمة محفظة أصول الشركة، التي تأسست في عام 2011، نحو 74.1 مليون درهم بنهاية شهر سبتمبر 2020.