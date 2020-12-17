منظمة أممية: كورونا أعاد السياحة ثلاثة عقود إلى الوراء

توقعت منظمة السياحة العالمية تراجع عدد ركاب الطيران عالمياً بأكثر من 70 بالمئة في عام 2020 بسبب القيود المرتبطة بجائحة فيروس كورونا المستجد، ما يعيد أرقام السياحة والسفر إلى مستويات العام 1990.

وقالت المنظمة، التابعة للأمم المتحدة اليوم الخميس إنها «تتوقع أن يتراجع عدد المسافرين الدوليين بواقع 70 إلى 75 بالمئة للعام 2020 بأكمله»، بعدما أظهرت الفترة من يناير إلى أكتوبر «انخفاض عدد السياح الدوليين بواقع 900 مليون، مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2019».

ووفقاً للمنظمة، تعني مثل هذه النتيجة أن «السياحة العالمية ستعود إلى مستويات 30 عاما مضت»، عندما كان تعداد سكان العالم أقل بأكثر من ملياري نسمة عن مستواه الآن.

وقالت المنظمة إن انهيار قطاع السفر قد يعني «خسارة بحوالي 1,1 تريليون دولار في عائدات السياحة الدولية».

وقال الأمين العام للمنظمة زوراب بولوليكاشفيلي إنه «أصبح أكثر وضوحا عن قبل أن السياحة واحدة من أكثر القطاعات تضررا بهذه الأزمة غير المسبوقة».

كانت آسيا والمحيط الهادي، المنطقة الأكثر تضررا، بحسب المنظمة، بتراجع عدد المسافرين الدوليين خلال الفترة المذكورة بنسبة 82 بالمئة، مقارنة بنفس الفترة من العام 2019، أي أسوأ بواقع عشر نقاط مئوية عن المتوسط العالمي.