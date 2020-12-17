رأس الخيمة تستعرض فرص الاستثمار مع التشيك

رأس الخيمة (الاتحاد)- أكد محمد مصبح النعيمي، رئيس مجلس إدارة غرفة رأس الخيمة، أهمية تعزيز العلاقات الاستثمارية الثنائية بين رأس الخيمة والتشيك، مؤكداً التزام الغرفة بتوفير كافة التسهيلات الممكنة التي تساعد المستثمرين على تعزيز نشاطاتهم.

جاء ذلك، على هامش ملتقى الأعمال الذي نظمته غرفة رأس الخيمة لبحث فرص التعاون مع جمهورية التشيك تحت عنوان «شراكة من أجل الابتكار»، بحضور جيري سلافيك سفير جمهورية التشيك لدى الدولة، وعدد من رجال المال والأعمال التشيك، ومسؤولي الغرفة وعدد من الدوائر المحلية.

وشهد اللقاء عروضاً تعريفية لفرص الاستثمار بين الجانبين في عدة مجالات، منها الطاقة الشمسية والابتكار، حيث أشار النعيمي إلى أنه وفي المستقبل القريب ستشهد العلاقات الثنائية فيما بين جمهورية التشيك وإمارة رأس الخيمة، آفاقاً واسعة للتعاون بين الجانبين، وخاصةً في قطاع التجارة، لافتاً إلى أن رأس الخيمة يمكن أن تشكل موقعاً استراتيجياً، للشركات التشيكية الراغبة بالتوسع في أسواق المنطقة والشرق الأوسط، وجنوب شرق آسيا والقارة الإفريقية، بالإضافة إلى توفيرها للمزايا اللوجستية للمستثمرين.

من جانبها، ألقت عارفة صالح الفلاحي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة رأس الخيمة، كلمة ترحيبية نيابة عن رئيس الغرفة، توجهت فيها بالشكر لكل من ساهم في إنجاز هذا الحدث الاستثنائي والتنظيم الاستثنائي، سواء من هيئة المناطق الاستثمارية «راكز»، أو من غرفة التجارة.

بدوره، أكد جيري سلافيك، سفير جمهورية التشيك لدى الدولة، أن الحدث سيساهم في تعزيز العلاقات بين جمهورية التشيك والإمارات العربية المتحدة، مع التركيز على إمارة رأس الخيمة.