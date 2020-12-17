إينوك تفتتح محطة خدمة جديدة في عجمان

دبي (الاتحاد)- افتتحت مجموعة إينوك محطة خدمة جديدة في شارع التلة بإمارة عجمان، لترفع بذلك عدد محطاتها في الإمارة إلى 4 محطات، و148 محطة في أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتعمل المحطة بنظام مؤتمت بالكامل للتزوّد بالوقود ونظام مراقبة الوقود الآلي والنظام الإلكتروني للكشف عن أي تسرب.

بهذه المناسبة، قال سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك: «تزامناً مع اقترابنا من نهاية العام 2020، نؤكد مجدداً التزامنا الراسخ بمواصلة تشييد بنية تحتية متينة لقطاع التجزئة ودعم تطلعات حكومتنا الرشيدة للخمسين عاماً المقبلة، بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله». ويتجلى هذا الالتزام بوضوح من خلال خططنا التوسعية في دبي وعجمان والإمارات الشمالية، إذ يعكس افتتاح محطة الخدمة الجديدة في عجمان جهودنا المتواصلة لدعم النمو الاقتصادي للإمارة، وضمان توفير إمدادات الوقود الثابتة دون انقطاع لسكان الإمارة والعابرين منها على حد سواء».

يذكر أن المحطة تم تشييدها وفقاً لأفضل الممارسات العالمية في قطاع بيع الوقود بالتجزئة وتماشياً مع أرقى معايير البناء الحديثة، وهي مزوّدة بحلول مؤتمتة بالكامل للبيع بالتجزئة، وتنسجم مع معايير الأبنية الخضراء الصادرة عن بلدية عجمان.