أسعار النفط تصعد لأعلى مستوى في 9 أشهر

صعد النفط لأعلى مستوى في تسعة أشهر، اليوم الخميس، بعد أن كشفت بيانات حكومية انخفاضاً في مخزونات الخام الأميركية الأسبوع الماضي، بينما تلقت الأسعار الدعم من إحراز تقدم صوب التوصل إلى اتفاق تحفيز مالي في الولايات المتحدة وطلب قوي من آسيا.

وسجل الدولار الأميركي أدنى مستوى في عامين ونصف العام مقابل عملات منافسة رئيسية اليوم. وترتفع أسعار النفط عادة حين يتراجع الدولار إذ أن الخام المُسعر بالعملة الأميركية يصبح أقل تكلفة للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 72 سنتاً أو 1.4 بالمئة إلى 51.80 دولار للبرميل بحلول الساعة 0744 بتوقيت جرينتش، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 71 سنتاً أو ما يعادل 1.5 بالمئة إلى 48.53 دولار للبرميل. وبلغ الخامان القياسيان أعلى مستوياتهما منذ أوائل مارس.



وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة انخفضت 3.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 11 ديسمبر ما يزيد عن توقعات المحللين بانخفاض 1.9 مليون برميل.