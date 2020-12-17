الذهب يسجل أعلى مستوى في أسبوع

بلغت أسعار الذهب ذروة أسبوع، اليوم الخميس، إذ ضغط إحراز تقدم في التوصل إلى اتفاق بشأن تحفيز مالي في الولايات المتحدة على الدولار، بينما تلقى المعدن الأصفر المزيد من الدعم بفضل تعهد مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بإبقاء أسعار الفائدة منخفضة لحين تعافي الاقتصاد.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1869.36 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0600 بتوقيت جرينتش، بعد أن بلغ أعلى مستوى في أسبوع عند 1870.11 دولار في وقت سابق من الجلسة، وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.7 بالمئة إلى 1871.60 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.4 بالمئة إلى 25.44 دولار للأوقية. وربح البلاتين 0.8 بالمئة إلى 1042.53 دولار وارتفع البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 2339.70 دولار.