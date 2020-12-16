منصور بن محمد يفتتح المركز الميكانيكي للخليج العربي

دبي (وام)

افتتح سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي، صالة عرض وخدمة المركز الميكانيكي للخليج العربي، في «دبي موتور سيتي»، الذي يمتد على مساحة 300 ألف قدم مربعة، ويُعد أول وكالة سيارات فيها.

واطلع سموه على الخدمات التي تقدم للعملاء في مجال السيارات ضمن المركز بصفته المورد الحصري لسيارات مجموعة «BMW» ودراجات «Motorrad» في دبي والإمارات الشمالية.

ويتميز الفرع الجديد للمركز بتصميم مبتكر ومساحة داخلية للمعرض توفر للمتعاملين بيئة خاصة، وتجسد رؤيته الإبداعية في عالم السيارات. كما ينظم المركز الذي قدم على مدار أكثر من 44 عاماً، منتجات وخدمات متميزة، سلسلة من الأنشطة التسويقية وفعاليات تؤكد إيمانه بأهمية الموقع الجغرافي الحيوي لمدينة دبي كوجهة عالمية مميزة للاستثمار والأعمال، وعلى المكانة التي تتمتع بها الإمارة كمحفز لصناعة السيارات تضع في متناول مطوريها فرصاً لامتناهية في هذا المجال.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، افتتح في عام 1996 صالة العرض الأصلية للمركز الميكانيكي للخليج العربي، في مقره الواقع على شارع الشيخ زايد في دبي، ويضم المركز الميكانيكي للخليج العربي العشرات من مراكز الخدمة والبيع في دبي والإمارات الشمالية.