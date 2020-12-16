41.83 مليار درهم تجارة أبوظبي مع البحرين

أبوظبي (وام)

أعلنت الإدارة العامة لجمارك أبوظبي أن حجم التبادل التجاري غير النفطي بين إمارة أبوظبي ومملكة البحرين عبر منافذ الإمارة بلغ 41.83 مليار درهم خلال الفترة منذ العام 2015 وحتى نوفمبر الماضي، ما يعكس تطور العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وصولاً إلى تعزيز مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة.

وتوزعت تجارة أبوظبي الخارجية مع مملكة البحرين إلى الواردات بقيمة 9.11 مليار درهم والصادرات بقيمة 11.32 مليار درهم وإعادة التصدير بقيمة 21.40 مليار درهم من خلال 107.7 آلاف معاملة جمركية بين أبوظبي ومملكة البحرين في الفترة ذاتها.

واستحوذت آلات وأجهزة تسجيل إذاعة الصوت والصور ولوازمها على النصيب الأكبر من إجمالي التجارة بين أبوظبي ومملكة البحرين بقيمة 8.99 مليار درهم، تلتها المعادن العادية ومصنوعاتها بقيمة 7.71 مليار درهم، ثم منتجات الصناعات الكيماوية أو الصناعات المرتبطة بها بقيمة 4.41 مليار درهم.

كما جاءت منتجات المواد النسيجية ومصنوعاتها في المركز الرابع من إجمالي التجارة بين الجانبين بقيمة 4.04 مليار درهم تلتها منتجات معدنية بقيمة 3.73 مليار درهم.

وبلغت تجارة أبوظبي مع مملكة البحرين خلال الـ11 شهراً الأولى من العام الجاري 3.83 مليار درهم توزعت بين واردات بقيمة 1.22 مليار درهم وصادرات بقيمة 1.15 مليار درهم وإعادة تصدير بقيمة 1.46 مليار درهم.