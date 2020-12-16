«سيتريد» يناقش تبني الطاقة النظيفة

دبي (الاتحاد)

واصل مؤتمر ومعرض سيتريد الشرق الأوسط الافتراضي للقطاع البحري 2020 فعالياته لليوم الثاني، بمناقشة تأثير فيروس كورونا في تسريع تبني الطاقة النظيفة والرقمنة.

وفي كلمته، عبر الكابتن محمد العلي نائب رئيس تنفيذي أول لإدارة السفن في شركة أدنوك للإمداد والخدمات، عن تقديره للبحارة العاملين في الشركة للبسالة التي أبدوها خلال ذروة الإغلاق في بداية أزمة «كورونا»، حيث قدمت لهم كل أشكال الدعم والمساندة.

كما تم تسليط الضوء على العديد من جوانب الصناعة، بما في ذلك التقنيات الناشئة التي تؤثر على القطاع البحري، وأهمها «إنترنت الأشياء» والأنظمة السحابية.