100 ألف مستخدم سجلوا في «درب أبوظبي» خلال 9 أيام

هالة الخياط (أبوظبي) - وصل عدد المسجلون في نظام «درب للتعرفة المرورية» في أبوظبي إلى 100 ألف مستخدم، خلال 9 أيام من الإعلان عن بدء التسجيل، ويفصلنا 16 يوماً عن بدء تطبيق التعرفة في الثاني من يناير المقبل.

ودعا مركز النقل المتكامل في أبوظبي مالكي المركبات إلى المبادرة بالتسجيل، عبر تطبيق DARB الذكي أو الموقع الإلكتروني، مبيناً أنه يتوجب على جميع مالكي المركبات في الدولة التسجيل في نظام التعرفة المرورية، بما في ذلك المركبات المعفاة من التعرفة.

وسيتم تفعيل التعرفة عبر أربع بوابات تقع على الجسور المؤدية إلى مدينة أبوظبي، وهي جسر الشيخ زايد، وجسر الشيخ خليفة بن زايد، وجسر المقطع، وجسر مصفح، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز انسيابية حركة الطرق، ورفع كفاءة قطاع النقل، وتقليل الاستخدام الفردي للمركبات، وتشجيع أفراد المجتمع على استخدام وسائل النقل البديلة، بما يتماشى مع خطة النقل البري الشاملة لإمارة أبوظبي.

وأوضح المركز فيما يخص الفئات المعفاة وتشمل كبار المواطنين وأصحاب الهمم، وأصحاب الدخل المحدود من المواطنين والمواطنين المتقاعدين، أنه يتم إعفاء مركبة واحدة لكل من الفئات الأربع المذكورة، ما يتطلب تقديم طلب الإعفاء من خلال تسجيل الدخول عبر موقع "درب" وإرفاق الأوراق المطلوبة.