وزارة السياحة الإسرائيلية تستعد لاستقبال السياح الإماراتيين

أبوظبي (الاتحاد)- قالت وزيرة السياحة الإسرائيلية أوريت فركاش هكوهين، في أول منتدى سياحي افتراضي بين الإمارات وإسرائيل، عقد اليوم بحضور 400 شريك تجاري من البلدين، إن إسرائيل تستعد لاستقبال السياح من دولة الإمارات، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية لضمان أعلى معايير الصحة والسلامة لتجنب التعرض، والإصابة بفيروس كوفيد-19.

وأضافت: «السياحة مفتاح لبناء السلام الدائم بين الدول، وتتطلع إسرائيل إلى الترحيب بالمسافرين من دولة الإمارات، حيث سيستمتعون بمزيج فريد من الثقافات والفنون والموسيقى والمأكولات».

كانت دولة الإمارات وإسرائيل وقعتا اتفاقية الإعفاء المتبادل من التأشيرة، بعد تطبيع العلاقات بين البلدين، ما يتيح للمسافرين الحصول على تأشيرات دخول عند الوصول.