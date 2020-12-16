اتفاقية لتأهيل الطلبة إلى سوق العمل

دبي (الاتحاد)- وقعت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات - ممثلة بصندوق قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات - والمنطقة الحرة لجبل علي «جافزا» وشركة كيريوس، مذكرة تفاهم ثلاثية الأطراف بشأن مشروع تدريب طلاب برنامج بعثة التابع لصندوق تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، من خلال منصة «كيريوس»، وبرنامج طموحي 2020 التابع لجافزا.

وتنص مذكرة التفاهم على اختيار طلاب من برنامج بعثة التابع لصندوق تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات ليلتحقوا ببرنامج «طموحي» التابع لجافزا، والذي يوفر للطلاب تدريبا عمليا يسهم في تأهيلهم لسوق العمل.

وقال ماجد سلطان المسمار، رئيس مجلس أمناء صندوق تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات: «في بيئة أعمال متغيرة وفي ظل التسارع غير المسبوق للتقنيات والأساليب المهنية تدعو الحاجة إلى صقل المهارات ومواءمتها مع احتياجات العصر وأدواته».

من جانبه، قال محمد المعلم المدير التنفيذي، ومدير عام موانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات والمدير التنفيذي لجافزا: «نلتزم في موانئ دبي العالمية بدعم جهود حكومتنا الرشيدة في تحقيق أهدافها بزيادة معدلات توظيف المواهب الإماراتية الشابة».

وقال ألكسندر إيبور الشريك المؤسس لشركة كيريوس: «تعمل كيريوس على سد فجوة المهارات في الانتقال من الأوساط الأكاديمية إلى المهنية ويتم تحقيق ذلك من خلال السماح للطلاب والخريجين، وفي بداية حياتهم المهنية بالعمل عن بعد، والحصول على التدريب المهني في المشاريع الصغيرة للشركات والاستفادة من إرشادات خبراء الصناعة».